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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 23:51
Та просто обыкновенная тупость банко-ботов
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mustbe
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Чет 10 тра, 2018 19:51
Кащей