Банк Інвестицій і Заощаджень

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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:33
Являюсь клиентом банка с 2015 года.
В 2017 году не было никаких депозитов "на 3 роки"
Максимальный срок в БИЗе был в 2017 году и есть сейчас: 555 дней
Ну, и с полом своим как-то определитесь.
А то "Альона відкрив депозит" странновато выглядит.
Жадность и Отвага!
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