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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3 5 33
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
30%
10
Всього голосів : 33
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:51

Та просто обыкновенная тупость банко-ботов
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:33

  AlyonaSonata написав:Відкрив у 2017 депозит на 3 роки у гривнях.

Являюсь клиентом банка с 2015 года.
В 2017 году не было никаких депозитов "на 3 роки"
Максимальный срок в БИЗе был в 2017 году и есть сейчас: 555 дней

Ну, и с полом своим как-то определитесь.
А то "Альона відкрив депозит" странновато выглядит.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлень: 3206
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1068 раз.
Подякували: 373 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:54

Что в методичке было написано - то Алена и скопипастнула
mustbe
 
Повідомлень: 449
З нами з: 27.12.17
Подякував: 18 раз.
Подякували: 62 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:02

  chipmunk написав:Такс, тривожні дзвоники...



...в чому полягає?
abc111
 
Повідомлень: 2176
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Подякував: 80 раз.
Подякували: 238 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:12

abc111
переживет ли банк рогов и копыт следующий год.......
потерпевший
 
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Подякували: 22 раз.
 
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  #<1 ... 26272829
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