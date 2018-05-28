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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 26272829

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 35
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
12
Всього голосів : 35
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 23:51

Та просто обыкновенная тупость банко-ботов
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:33

  AlyonaSonata написав:Відкрив у 2017 депозит на 3 роки у гривнях.

Являюсь клиентом банка с 2015 года.
В 2017 году не было никаких депозитов "на 3 роки"
Максимальный срок в БИЗе был в 2017 году и есть сейчас: 555 дней

Ну, и с полом своим как-то определитесь.
А то "Альона відкрив депозит" странновато выглядит.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:54

Что в методичке было написано - то Алена и скопипастнула
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:02

  chipmunk написав:Такс, тривожні дзвоники...



...в чому полягає?
abc111
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:12

abc111
переживет ли банк рогов и копыт следующий год.......
потерпевший
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 00:46

  lubopytnaya написав:
  AlyonaSonata написав:Відкрив у 2017 депозит на 3 роки у гривнях.

Являюсь клиентом банка с 2015 года.
В 2017 году не было никаких депозитов "на 3 роки"
Максимальный срок в БИЗе был в 2017 году и есть сейчас: 555 дней

Ну, и с полом своим как-то определитесь.
А то "Альона відкрив депозит" странновато выглядит.
Это пока только сейчас странно, а вот скоро будет в порядке вещей. Привыкнем :oops: Например меня больше волнует где Альона был с 3-го по 10-е. Али хворь какая приключилась :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 04:14

  потерпевший написав:abc111
переживет ли банк рогов и копыт следующий год.......



...ну Вы и замахнулись...год..., Тут надо просчитывать на полгода максимум, в такой стране живём...
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Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 15:22

Где взять депозит?

Привет всем. Ищу банк, в который можно вложить денежку. Ищу как в гривне, так и в валюте. Пока все, что нормальное нашел - это Банк инвестиций и сбережений. У них в гривне 16,5, а в долларах 4,7, вроде.
Подскажите, с ними кто работал?
ivansteel17
 
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 21:36

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  ivansteel17 написав:Ищ

шерше Ля Фам! :)

http://far.pp.ua/banks/deposits.html
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 28 тра, 2018 22:22

  ivansteel17 написав:Привет всем. Ищу банк, в который можно вложить денежку. Ищу как в гривне, так и в валюте. Пока все, что нормальное нашел - это Банк инвестиций и сбережений. У них в гривне 16,5, а в долларах 4,7, вроде.
Подскажите, с ними кто работал?

Я работал и работаю
Всё отдают без проблем, но есть ньюансы
Например, мои столбы вдруг зарубили и пополнить уже нельзя
Такая себе маленькая пакость втихаря
Депо размещать можно, но осторожно :D
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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