Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 тра, 2018 23:51
Та просто обыкновенная тупость банко-ботов
mustbe
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:33
AlyonaSonata написав:
Відкрив у 2017 депозит на 3 роки у гривнях.
Являюсь клиентом банка с 2015 года.
В 2017 году не было никаких депозитов "на 3 роки"
Максимальный срок в БИЗе был в 2017 году и есть сейчас: 555 дней
Ну, и с полом своим как-то определитесь.
А то "Альона відкрив депозит" странновато выглядит.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 16:54
Что в методичке было написано - то Алена и скопипастнула
mustbe
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:02
chipmunk написав:
Такс, тривожні дзвоники...
...в чому полягає?
abc111
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 22:12
abc111 переживет ли банк рогов и копыт следующий год.......
потерпевший
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Додано: Суб 12 тра, 2018 00:46
lubopytnaya написав: AlyonaSonata написав:
Відкрив у 2017 депозит на 3 роки у гривнях.
Являюсь клиентом банка с 2015 года.
В 2017 году не было никаких депозитов "на 3 роки"
Максимальный срок в БИЗе был в 2017 году и есть сейчас: 555 дней
Ну, и с полом своим как-то определитесь.
А то "Альона відкрив депозит" странновато выглядит.
Это пока только сейчас странно, а вот скоро будет в порядке вещей. Привыкнем
Например меня больше волнует где Альона был с 3-го по 10-е. Али хворь какая приключилась
Дядя Дима
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Додано: Нед 13 тра, 2018 04:14
потерпевший написав: abc111
переживет ли банк рогов и копыт следующий год.......
...ну Вы и замахнулись...год..., Тут надо просчитывать на полгода максимум, в такой стране живём...
abc111
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Додано: Нед 27 тра, 2018 15:22
Привет всем. Ищу банк, в который можно вложить денежку. Ищу как в гривне, так и в валюте. Пока все, что нормальное нашел - это Банк инвестиций и сбережений. У них в гривне 16,5, а в долларах 4,7, вроде.
Подскажите, с ними кто работал?
ivansteel17
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Додано: Пон 28 тра, 2018 21:36
ivansteel17 написав:
Ищ
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Додано: Пон 28 тра, 2018 22:22
ivansteel17 написав:
Привет всем. Ищу банк, в который можно вложить денежку. Ищу как в гривне, так и в валюте. Пока все, что нормальное нашел - это Банк инвестиций и сбережений. У них в гривне 16,5, а в долларах 4,7, вроде.
Подскажите, с ними кто работал?
Я работал и работаю
Всё отдают без проблем, но есть ньюансы
Например, мои столбы вдруг зарубили и пополнить уже нельзя
Такая себе маленькая пакость втихаря
Депо размещать можно, но осторожно
ДЕНЕГ НЕТ, НО ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ ЗДЕСЬ, ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ И ЗДОРОВЬЯ.
deneg net
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