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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.2 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
13
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 13:09

  ivansteel17 написав:
Подскажите, с ними кто работал?

А что конкретно подсказать?
Я клиент БИЗа несколько лет. Все мои депозиты на долгосроках (555 дней) с выплатой процентов в конце срока.
Поначалу размещала гривну, а последние пару лет у меня там только валюта "под фонд"
Пока к их работе у меня нареканий нет.
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lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 17:40

ivansteel17 Около трех лет размещаю здесь депозит в гривне.Проблем не было , деньги с карты можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии . СМС и интернет банкинг платный - отключить можно через заявление в отделении.
green
 
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 20:00

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Та й забудовник Ріел з цим банком давно співпрацює!
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:22

  green написав:ivansteel17 Около трех лет размещаю здесь депозит в гривне.Проблем не было , деньги с карты можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии . СМС и интернет банкинг платный - отключить можно через заявление в отделении.


Странно, а меня уверяют в отделении, что без комиссии только в "Атмосфере" и то не во всей, а в усеченном списке.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 чер, 2018 12:26

  green написав:ivansteel17 Около трех лет размещаю здесь депозит в гривне.Проблем не было , деньги с карты можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии . СМС и интернет банкинг платный - отключить можно через заявление в отделении.


А СМС отключаются не сразу, а в течении месяца. Избежать платы за СМС в первый месяц мало вероятно.
vcy
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:44

капут

прекрасная новость прилетела


НБУ оштрафовал на 5 млн грн Банк инвестиций и сбережений за схемные операции на 7 млрд грн и вынудил его руководство уволиться https://finclub.net/news/nbu-nakazal-es ... atsii.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 17:50

  vkladchiik написав:прекрасная новость прилетела

НБУ оштрафовал на 5 млн грн Банк инвестиций и сбережений за схемные операции на 7 млрд грн и вынудил его руководство уволиться https://finclub.net/news/nbu-nakazal-es ... atsii.html

Но штраф выписали небольшой.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:17

Белочка то уже в банках-агентах. Только узнал.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 чер, 2018 20:52

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  guntherhouse777 написав:Белочка то уже в банках-агентах.


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