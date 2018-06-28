Банк Інвестицій і Заощаджень

ivansteel17 написав: Подскажите, с ними кто работал?
А что конкретно подсказать? Я клиент БИЗа несколько лет. Все мои депозиты на долгосроках (555 дней) с выплатой процентов в конце срока. Поначалу размещала гривну, а последние пару лет у меня там только валюта "под фонд" Пока к их работе у меня нареканий нет.
ivansteel17 Около трех лет размещаю здесь депозит в гривне.Проблем не было , деньги с карты можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии . СМС и интернет банкинг платный - отключить можно через заявление в отделении.
green написав:ivansteel17 Около трех лет размещаю здесь депозит в гривне.Проблем не было , деньги с карты можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии . СМС и интернет банкинг платный - отключить можно через заявление в отделении.
Странно, а меня уверяют в отделении, что без комиссии только в "Атмосфере" и то не во всей, а в усеченном списке.
green написав:ivansteel17 Около трех лет размещаю здесь депозит в гривне.Проблем не было , деньги с карты можно снимать в любом банкомате Украины без комиссии . СМС и интернет банкинг платный - отключить можно через заявление в отделении.
А СМС отключаются не сразу, а в течении месяца. Избежать платы за СМС в первый месяц мало вероятно.
guntherhouse777 написав:Белочка то уже в банках-агентах.
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На сьогодні до Автоматизованої системи виплат підключені такі банки-агенти Фонду гарантування вкладів: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК».
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