уже были случаи когда агенты через полгода сами становились "клиентами"
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:01
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:20
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Понд може оптимізувати виплату - агент клієнт самі виплачує
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:27
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