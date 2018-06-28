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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.2 5 36
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
14%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
13
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:01

  guntherhouse777 написав:Белочка то уже в банках-агентах. Только узнал.

уже были случаи когда агенты через полгода сами становились "клиентами"
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:20

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Понд може оптимізувати виплату - агент клієнт самі виплачує ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлень: 7915
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:27

  chipmunk написав:Понд може оптимізувати виплату - агент клієнт самі виплачує ;)


"Фонд гарантування недавно підключив АТ "Дельта Банк" до автоматизованої системи виплат, яка значно розширює коло відділень банків-агентів, через які вкладники можуть отримати свої кошти."
J
 
Повідомлень: 4000
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
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  #<1 ... 28293031
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