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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 28293031

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.3 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
15
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:01

  guntherhouse777 написав:Белочка то уже в банках-агентах. Только узнал.

уже были случаи когда агенты через полгода сами становились "клиентами"
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:20

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Понд може оптимізувати виплату - агент клієнт самі виплачує ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:27

  chipmunk написав:Понд може оптимізувати виплату - агент клієнт самі виплачує ;)


"Фонд гарантування недавно підключив АТ "Дельта Банк" до автоматизованої системи виплат, яка значно розширює коло відділень банків-агентів, через які вкладники можуть отримати свої кошти."
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Повідомлення Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:03

  vollena71 написав:
  greenozon написав:
  guntherhouse777 написав:Белочка то уже в банках-агентах.


розшифруйте сію крипто-грамму

На сьогодні до Автоматизованої системи виплат підключені такі банки-агенти Фонду гарантування вкладів: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ», ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК».

Спасибо.

Было и такое, что люди не успевали получить фондовскую выплату, ибо банк-агент оказывался клиентом вор ушилина.)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 лип, 2018 17:02

  lubopytnaya написав:
  vkladchiik написав:прекрасная новость прилетела

НБУ оштрафовал на 5 млн грн Банк инвестиций и сбережений за схемные операции на 7 млрд грн и вынудил его руководство уволиться https://finclub.net/news/nbu-nakazal-es ... atsii.html

Но штраф выписали небольшой.

Тітонька Го за такий шкандаль банку закрила б...мабуть. :(
На шо такі суми миють...чи не на вибори Президента?
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 09:00

Посоветуйте вклад

green
Посоветуйте, пожалуйста, какой вклад лучше сделать? Я думаю между долларовым и гривневым. И мне, по сути, не принципиально.

Банк советуют много друзей, но хочется услышать и косвенное мнение.
ivan_stolyarevskiy
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 10:11

  ivan_stolyarevskiy написав:green
Посоветуйте, пожалуйста, какой вклад лучше сделать? Я думаю между долларовым и гривневым. И мне, по сути, не принципиально.

Банк советуют много друзей, но хочется услышать и косвенное мнение.

Саме в цю банку хочете вкластися?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Квесторе_поверніться
 
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