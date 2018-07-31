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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:01
guntherhouse777 написав:
Белочка то уже в банках-агентах. Только узнал.
уже были случаи когда агенты через полгода сами становились "клиентами"
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:20
Понд може оптимізувати виплату - агент клієнт самі виплачує
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 12:27
chipmunk написав:
Понд може оптимізувати виплату - агент клієнт самі виплачує
"Фонд гарантування недавно підключив АТ "Дельта Банк" до автоматизованої системи виплат, яка значно розширює коло відділень банків-агентів, через які вкладники можуть отримати свої кошти."
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Додано: П'ят 29 чер, 2018 18:03
vollena71 написав: greenozon написав: guntherhouse777 написав:
Белочка то уже в банках-агентах.
розшифруйте сію крипто-грамму
На сьогодні до Автоматизованої системи виплат підключені такі банки-агенти Фонду гарантування вкладів: ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», ПАТ «АЛЬФА-БАНК», ПАТ «КРЕДОБАНК», ПАТ «ПУМБ», ПАТ КБ «ПРАВЕКС-БАНК», ПАТ «ТАСКОМБАНК», ПАТ АБ «ПІВДЕННИЙ», АТ «ОЩАДБАНК», ПАТ «ІДЕЯ БАНК», ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «БАНК ІНВЕСТИЦІЙ ТА ЗАОЩАДЖЕНЬ»
, ПАТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» та ПАТ «МЕГАБАНК».
Спасибо.
Было и такое, что люди не успевали получить фондовскую выплату, ибо банк-агент оказывался клиентом вор ушилина.)
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guntherhouse777
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Додано: Пон 02 лип, 2018 17:02
lubopytnaya написав:
Но штраф выписали небольшой.
Тітонька Го за такий шкандаль банку закрила б...мабуть.
На шо такі суми миють...чи не на вибори Президента?
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Додано: Сер 01 сер, 2018 09:00
green
Посоветуйте, пожалуйста, какой вклад лучше сделать? Я думаю между долларовым и гривневым. И мне, по сути, не принципиально.
Банк советуют много друзей, но хочется услышать и косвенное мнение.
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ivan_stolyarevskiy
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Додано: Сер 01 сер, 2018 10:11
ivan_stolyarevskiy написав:green
Посоветуйте, пожалуйста, какой вклад лучше сделать? Я думаю между долларовым и гривневым. И мне, по сути, не принципиально.
Банк советуют много друзей, но хочется услышать и косвенное мнение.
Саме в цю банку хочете вкластися?
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Додано: Сер 01 сер, 2018 17:18
ivan_stolyarevskiy написав:
Посоветуйте, пожалуйста, какой вклад лучше сделать? Я думаю между долларовым и гривневым. И мне, по сути, не принципиально.
Банк советуют много друзей, но хочется услышать и косвенное мнение.
За три года у меня там и гривна была, и доллары.
Сейчас только доллары там держу, несколько вкладов под 6% на срок 555 дней.
Претензий к банку пока нет.
Жадность и Отвага!
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