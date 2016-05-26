Для некоторых должностей фонд не имеет значения.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:22
Для некоторых должностей фонд не имеет значения.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:24
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:26
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
І шо в банці збільшилось і розвинулось?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:34
Зараз переглядають цей форум: Ой+, Вкладчик1234 і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|