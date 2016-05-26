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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:22
Квесторе_поверніться написав: ivan_stolyarevskiy написав:zvir
Не знаю как вас, а меня такие сообщения радуют безумно!
Хорошо, что увеличивается капиталл, хорошо, что банк развивается!
Уверен, что мои деньги в надежном месте!
Ну і спіть спокійно...не більще Фонда сюди занесли?
Для некоторых должностей фонд не имеет значения.
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:24
Aps написав:
Для некоторых должностей
Що це за посади?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:26
ivan_stolyarevskiy написав:
Хорошо, что увеличивается капиталл, хорошо, что банк развивается!
І шо в банці збільшилось і розвинулось?
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Додано: Чет 02 сер, 2018 14:34
Квесторе_поверніться написав: Aps написав:
Для некоторых должностей
Що це за посади?
Ну там де особи що з банком пов'язані.
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