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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 29303132

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.3 5 38
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
32%
12
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
39%
15
Всього голосів : 38
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:22

  Квесторе_поверніться написав:
  ivan_stolyarevskiy написав:zvir

Не знаю как вас, а меня такие сообщения радуют безумно!
Хорошо, что увеличивается капиталл, хорошо, что банк развивается!
Уверен, что мои деньги в надежном месте!

Ну і спіть спокійно...не більще Фонда сюди занесли? :wink:


Для некоторых должностей фонд не имеет значения. :wink:
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:24

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  Aps написав:Для некоторых должностей

Що це за посади?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:26

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  ivan_stolyarevskiy написав:Хорошо, что увеличивается капиталл, хорошо, что банк развивается!

І шо в банці збільшилось і розвинулось?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
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З нами з: 22.11.13
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 14:34

  Квесторе_поверніться написав:
  Aps написав:Для некоторых должностей

Що це за посади?


Ну там де особи що з банком пов'язані.
Aps
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З нами з: 24.06.15
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  #<1 ... 29303132
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