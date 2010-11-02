Для некоторых должностей фонд не имеет значения.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:22
Для некоторых должностей фонд не имеет значения.
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:24
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:26
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
І шо в банці збільшилось і розвинулось?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Чет 02 сер, 2018 14:34
Додано: Чет 02 сер, 2018 16:22
БИС
Aps
Для меня имеет значение то, что там работают адекватные люди. В отделении, в котором я стабильно появляюсь, все работает четко, как по ноткам!
Додано: Чет 02 сер, 2018 19:38
Мы тут все рады за вас - работников данного банка, которые периодически тут регистрируются и пишут однотипные посты с восклицательными знаками
Модераторы, конечно, рано или поздно их блокируют...
П.с. Кстати, zvir, к которому вы тут обращаетесь, был в крайний раз в этой ветке 11 лет назад, в июле 2007 года
Жадность и Отвага!
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