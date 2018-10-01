Это хорошая кашолка для 200к.
Смотрю на Ощад, Приват , на этих монстров и грусть берет.
А так в БИСе -- 17,25
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 24 вер, 2018 17:10
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Это хорошая кашолка для 200к.
Смотрю на Ощад, Приват , на этих монстров и грусть берет.
А так в БИСе -- 17,25
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 02 жов, 2018 11:35
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
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