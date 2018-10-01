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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.3 5 40
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
13
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
3%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
13%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
13%
5
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
40%
16
Всього голосів : 40
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 17:10

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  klug написав:Макс. ставка тут від 370 до 555 днів. Не на 5 років, але все ж...


Это хорошая кашолка для 200к.
Смотрю на Ощад, Приват , на этих монстров и грусть берет.
А так в БИСе -- 17,25
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:35

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  THB написав:Как 5,5% получается?

Ніяк. 4.75 + 0.25 (акція) + ще 0.25 (якщо пенсіонер) = 5.25%
І акція з 1 жовтня по 2 листопада 2018.
Чи це вони подовжили ?
ricardo
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