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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 34353637

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.2 5 42
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
33%
14
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
38%
16
Всього голосів : 42
Повідомлення Додано: Пон 24 вер, 2018 17:10

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  klug написав:Макс. ставка тут від 370 до 555 днів. Не на 5 років, але все ж...


Это хорошая кашолка для 200к.
Смотрю на Ощад, Приват , на этих монстров и грусть берет.
А так в БИСе -- 17,25
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:35

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  THB написав:Как 5,5% получается?

Ніяк. 4.75 + 0.25 (акція) + ще 0.25 (якщо пенсіонер) = 5.25%
І акція з 1 жовтня по 2 листопада 2018.
Чи це вони подовжили ?
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 14:57

Вори, шахраї

Мы 27 октября 2018 года меняли у них доллары, в окошко отдали одну сумму, гривны нам дали на 200$ меньше. Украли 200$. Кассир деньги вынес сразу из кабинки. Так что доказать не смогли ничего.
Было так: мы несколько раз пересчитываем доллары, отдаем
в окошко, кассир считает их, и ничего не говоря, уходит из кабинки с нашими
долларами, возвращается, выдает гривны и квитанцию, где сумма на обмен
напечатана на 200$ меньше, чем мы отдали. Сначала мы попросили кассира все же найти наши доллары, получили отказ, потом попросили вызвать службу безопасности банка. Служба безопасности пришла и заявила, что при любом мало-мальски им не нравящимся поведении нас выкинут за дверь банка. Помочь нам отказалась. Вызвали наряд полиции, они приехали, стали опрашивать нас, служба безопасности банка заявила, что они ничего не покажут и не предпримут без постановления суда. Полиция вызвала следственную группу. При следователе смогли пересчитать кассу, естественно там все правильно, так как кассир выходил с деньгами из кабинки. Обыскивать кассиршу и ее личные вещи следственной группе не дали, как и не показали видео с камеры в кабинке кассира, служба безопасности банка стала требовать постановление и следователь сказал, что они имеют право. Горячая линия банка ответила, что с вами разберутся, ждите. Произошло это 27 сентября 2018 года в отделении на улице Мельникова, 83Д. Заведено уголовное дело № 83585, дело находится в следственном отделении на улице Герцена,9. у нас есть фото еще сделанное в банке на сотовый телефон: самой кассирши и как кассирша дает показания следователю, но я незнаю как их прикрепить.
Обходите стороной этот псевдобанк. Это воры. Работают всей системой. Служба безопасности, начальник, менеджеры своими действиями (отказом посмотреть видео,
посыланием подальше, насмешками, издевательствами и пр) подтверждают это. Надеюсь, что мой отзыв убережет других людей от этих жуликов.
Maryna
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 18:27

Банк Инвестиций и сбережений

Вообще-то слабо вериться в правдивость такого отзива. Я уже болие 5 лет меняю баксы только в этом банке из за всегда выгодного курса и ни разу не было никаких проблемм. Под камерами своровать ни возможно.
Urbanmaugli
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 11:35

Urbanmaugli
Дивно було б, якби дурили ще й своїх працівників ;)
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:08

Горе, а не працівники. Судячи з тексту, автору років 12-13.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:13

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  Maryna написав:кассир считает их, и ничего не говоря, уходит из кабинки с нашими долларами

Це порушення
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:19

....история печальная, но....в каждом банке бывают ньюансы...,поэтому альтернативы бису пока не вижу...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:22

  abc111 написав:....история печальная, но....в каждом банке бывают ньюансы...,поэтому альтернативы бису пока не вижу...

В чому немає альтернативи...долари продати через касу банки?
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