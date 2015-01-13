Это хорошая кашолка для 200к.
Смотрю на Ощад, Приват , на этих монстров и грусть берет.
А так в БИСе -- 17,25
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Додано: Пон 24 вер, 2018 17:10
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Это хорошая кашолка для 200к.
Смотрю на Ощад, Приват , на этих монстров и грусть берет.
А так в БИСе -- 17,25
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 02 жов, 2018 11:35
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Додано: Чет 04 жов, 2018 14:57
Вори, шахраї
Мы 27 октября 2018 года меняли у них доллары, в окошко отдали одну сумму, гривны нам дали на 200$ меньше. Украли 200$. Кассир деньги вынес сразу из кабинки. Так что доказать не смогли ничего.
Было так: мы несколько раз пересчитываем доллары, отдаем
в окошко, кассир считает их, и ничего не говоря, уходит из кабинки с нашими
долларами, возвращается, выдает гривны и квитанцию, где сумма на обмен
напечатана на 200$ меньше, чем мы отдали. Сначала мы попросили кассира все же найти наши доллары, получили отказ, потом попросили вызвать службу безопасности банка. Служба безопасности пришла и заявила, что при любом мало-мальски им не нравящимся поведении нас выкинут за дверь банка. Помочь нам отказалась. Вызвали наряд полиции, они приехали, стали опрашивать нас, служба безопасности банка заявила, что они ничего не покажут и не предпримут без постановления суда. Полиция вызвала следственную группу. При следователе смогли пересчитать кассу, естественно там все правильно, так как кассир выходил с деньгами из кабинки. Обыскивать кассиршу и ее личные вещи следственной группе не дали, как и не показали видео с камеры в кабинке кассира, служба безопасности банка стала требовать постановление и следователь сказал, что они имеют право. Горячая линия банка ответила, что с вами разберутся, ждите. Произошло это 27 сентября 2018 года в отделении на улице Мельникова, 83Д. Заведено уголовное дело № 83585, дело находится в следственном отделении на улице Герцена,9. у нас есть фото еще сделанное в банке на сотовый телефон: самой кассирши и как кассирша дает показания следователю, но я незнаю как их прикрепить.
Обходите стороной этот псевдобанк. Это воры. Работают всей системой. Служба безопасности, начальник, менеджеры своими действиями (отказом посмотреть видео,
посыланием подальше, насмешками, издевательствами и пр) подтверждают это. Надеюсь, что мой отзыв убережет других людей от этих жуликов.
Додано: Нед 07 жов, 2018 18:27
Банк Инвестиций и сбережений
Вообще-то слабо вериться в правдивость такого отзива. Я уже болие 5 лет меняю баксы только в этом банке из за всегда выгодного курса и ни разу не было никаких проблемм. Под камерами своровать ни возможно.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:08
Горе, а не працівники. Судячи з тексту, автору років 12-13.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:13
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Це порушення
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:19
....история печальная, но....в каждом банке бывают ньюансы...,поэтому альтернативы бису пока не вижу...
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:22
В чому немає альтернативи...долари продати через касу банки?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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