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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 35363738

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.2 5 43
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
16
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Вів 13 лис, 2018 13:50

  Maryna написав:Мы 27 октября 2018 года меняли у них доллары, в окошко отдали одну сумму, гривны нам дали на 200$ меньше. Украли 200$. Кассир деньги вынес сразу из кабинки. Так что доказать не смогли ничего.
Было так: мы несколько раз пересчитываем доллары, отдаем
в окошко, кассир считает их, и ничего не говоря, уходит из кабинки с нашими
долларами, возвращается, выдает гривны и квитанцию, где сумма на обмен
напечатана на 200$ меньше, чем мы отдали. Сначала мы попросили кассира все же найти наши доллары, получили отказ, потом попросили вызвать службу безопасности банка. Служба безопасности пришла и заявила, что при любом мало-мальски им не нравящимся поведении нас выкинут за дверь банка. Помочь нам отказалась. Вызвали наряд полиции, они приехали, стали опрашивать нас, служба безопасности банка заявила, что они ничего не покажут и не предпримут без постановления суда. Полиция вызвала следственную группу. При следователе смогли пересчитать кассу, естественно там все правильно, так как кассир выходил с деньгами из кабинки. Обыскивать кассиршу и ее личные вещи следственной группе не дали, как и не показали видео с камеры в кабинке кассира, служба безопасности банка стала требовать постановление и следователь сказал, что они имеют право. Горячая линия банка ответила, что с вами разберутся, ждите. Произошло это 27 сентября 2018 года в отделении на улице Мельникова, 83Д. Заведено уголовное дело № 83585, дело находится в следственном отделении на улице Герцена,9. у нас есть фото еще сделанное в банке на сотовый телефон: самой кассирши и как кассирша дает показания следователю, но я незнаю как их прикрепить.
Обходите стороной этот псевдобанк. Это воры. Работают всей системой. Служба безопасности, начальник, менеджеры своими действиями (отказом посмотреть видео,
посыланием подальше, насмешками, издевательствами и пр) подтверждают это. Надеюсь, что мой отзыв убережет других людей от этих жуликов.

Один реальний випадок переважує усі дефірамби написані співробітниками та піар менеджерами. Так що поки що мінус 100 8)
Надо идти вперед, все вперед, с жизнью, которая никогда не останавливается. (Эмиль Золя)
Karp
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:48

НБУ сам определил владельцев БИС банка

НБУ по собственной инициативе признал группу ассоциированных лиц владельцами существенного участия в Банке инвестиций и сбережений

Национальный банк признал группу ассоциированных лиц владельцами существенного участия (в размере 14%) в ПАО "Банк инвестиций и сбережений" (Киев). Соответствующее решение 19 ноября принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ.

Вопреки требованиям законодательства указанные лица не предоставили Национальному банку пакет документов для согласования приобретения существенного участия в установленном законом порядке.

Национальный банк установил, что физическое лицо является фактическим контролером группы компаний, которые владеют участием в банке до 10%. В то же время родственники этого физического лица совокупно владеют более 4% акций банка. Таким образом, группа лиц совместно владеет существенным участием в банке. Национальный банк вправе признать лицо владельцем существенного участия в банке независимо от предоставления таким лицом уведомления о намерении приобретения существенного участия в банке и соответствующего пакета документов в Национальный банк. Мониторинг структур собственности банков Украины и работа по обеспечению их прозрачности осуществляется на постоянной основе. Акционерам банков необходимо неукоснительно соблюдать требования законодательства относительно раскрытия информации о структуре собственности банков и приобретение или увеличение существенного участия в банке. В случае нарушения этих требований Национальный банк может применить меры воздействия в виде наложения штрафа и/или временного запрета права голоса в банке.

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/nbu-sam-opriedielil-vladiel-tsiev-bis-banka
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:15

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  Вкладчик1234 написав:Национальный банк установил, что физическое лицо является фактическим контролером группы компаний, которые владеют участием в банке до 10%

Що це за імярек?
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:25

Обходите стороной этот псевдобанк. Это воры. Работают всей системой. Служба безопасности, начальник, менеджеры своими действиями (отказом посмотреть видео,
посыланием подальше, насмешками, издевательствами и пр) подтверждают это. Надеюсь, что мой отзыв убережет других людей от этих жуликов.

неодноразово купував/продавав у банці валюту. Найкращі враження. І сьогодні виручила. А так, все може бути.
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Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 16:28

  Ромасик написав:
Обходите стороной этот псевдобанк. Это воры. Работают всей системой. Служба безопасности, начальник, менеджеры своими действиями (отказом посмотреть видео,
посыланием подальше, насмешками, издевательствами и пр) подтверждают это. Надеюсь, что мой отзыв убережет других людей от этих жуликов.

неодноразово купував/продавав у банці валюту. Найкращі враження. І сьогодні виручила. А так, все може бути.

Цікаво було б почути реакцію банки...ну і від Марини про те як ситуація розвинулась.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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