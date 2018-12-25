Банк Інвестицій і Заощаджень

Maryna написав:

Мы 27 октября 2018 года меняли у них доллары, в окошко отдали одну сумму, гривны нам дали на 200$ меньше. Украли 200$. Кассир деньги вынес сразу из кабинки. Так что доказать не смогли ничего.Было так: мы несколько раз пересчитываем доллары, отдаемв окошко, кассир считает их, и ничего не говоря, уходит из кабинки с нашимидолларами, возвращается, выдает гривны и квитанцию, где сумма на обменнапечатана на 200$ меньше, чем мы отдали. Сначала мы попросили кассира все же найти наши доллары, получили отказ, потом попросили вызвать службу безопасности банка. Служба безопасности пришла и заявила, что при любом мало-мальски им не нравящимся поведении нас выкинут за дверь банка. Помочь нам отказалась. Вызвали наряд полиции, они приехали, стали опрашивать нас, служба безопасности банка заявила, что они ничего не покажут и не предпримут без постановления суда. Полиция вызвала следственную группу. При следователе смогли пересчитать кассу, естественно там все правильно, так как кассир выходил с деньгами из кабинки. Обыскивать кассиршу и ее личные вещи следственной группе не дали, как и не показали видео с камеры в кабинке кассира, служба безопасности банка стала требовать постановление и следователь сказал, что они имеют право. Горячая линия банка ответила, что с вами разберутся, ждите. Произошло это 27 сентября 2018 года в отделении на улице Мельникова, 83Д. Заведено уголовное дело № 83585, дело находится в следственном отделении на улице Герцена,9. у нас есть фото еще сделанное в банке на сотовый телефон: самой кассирши и как кассирша дает показания следователю, но я незнаю как их прикрепить.Обходите стороной этот псевдобанк. Это воры. Работают всей системой. Служба безопасности, начальник, менеджеры своими действиями (отказом посмотреть видео,посыланием подальше, насмешками, издевательствами и пр) подтверждают это. Надеюсь, что мой отзыв убережет других людей от этих жуликов.