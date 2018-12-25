По 7% годовых, что ли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:20
По 7% годовых, что ли?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:22
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:22
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Реально там 4.09% в долларах на 3 месяца.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:29
Зі списку перспективних по долару викреслюєм.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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