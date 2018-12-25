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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.2 5 43
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
12%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
14%
6
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
16
Всього голосів : 43
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:20

  guntherhouse777 написав:та +2,019% річних до базової ставки у валюті на нові депозити.

По 7% годовых, что ли? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:22

  lubopytnaya написав:
  guntherhouse777 написав:та +2,019% річних до базової ставки у валюті на нові депозити.

По 7% годовых, что ли? :D

Был как раз в отделении.
Замануха.
Это ставка для первого месяца)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:22

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Реально там 4.09% в долларах на 3 месяца.
Delta oporteat nos salvos fieri!
http://www.savedelta.org.ua/
varlo
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 14:29

  varlo написав:Реально там 4.09% в долларах на 3 месяца.

Зі списку перспективних по долару викреслюєм. :)
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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