По 7% годовых, что ли?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:20
По 7% годовых, что ли?
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:22
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:22
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Реально там 4.09% в долларах на 3 месяца.
Delta oporteat nos salvos fieri!
Додано: Сер 26 гру, 2018 14:29
Зі списку перспективних по долару викреслюєм.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 26 гру, 2018 15:44
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:56
БіЗ змавпував в Укрексіма
20,19% гривня святкова депа
з 26.12.2018 по 31.01.2019 діє «Новорічна депозитна акція» для нових вкладів «Стабільний».
Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний UAH» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = 20,19% (річних).
Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний USD / EUR» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = Базова ставка + 2,019% (річних).
Умови акції:
Клієнт - будь-який в будь-якому відділенні Банку.
Вклад - «Стабільний».
Мінімальний внесок - від 50`000 грн. / 1`800 USD / 1`500 EUR.
Термін вкладу - від 90 днів.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 гру, 2018 16:57
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 26 гру, 2018 17:12
Якщо по простому.
Стабільний, виплата щомісячно, без поповнення.
Гривня
Рік, 20,19 перший місяць, 17% всі наступні.
6 місяців, 20,19 перший місяць, 16,5% всі наступні.
3 місяці, 20,19 перший місяць, 15,75% всі наступні.
Малувато буде.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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