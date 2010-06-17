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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.2 5 44
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
34%
15
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
16
Всього голосів : 44
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:39

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  lubopytnaya написав:По 7% годовых, что ли?


Я по тех причинам иду стороной. По грн там уже Фонд - с белочками решил не рисковать.
Сижу, читаю СМС в мобильном и радию за новых клиентов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:26

  Goodman написав: Я по тех причинам иду стороной. По грн там уже Фонд - с белочками решил не рисковать.
Сижу, читаю СМС в мобильном и радию за новых клиентов.

Я тоже стороной. У меня 7К в валюте до мая 2019.
За новых клиентов не радию :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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  #<1 ... 37383940
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