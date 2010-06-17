Я по тех причинам иду стороной. По грн там уже Фонд - с белочками решил не рисковать.
Сижу, читаю СМС в мобильном и радию за новых клиентов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:39
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Я по тех причинам иду стороной. По грн там уже Фонд - с белочками решил не рисковать.
Сижу, читаю СМС в мобильном и радию за новых клиентов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 27 гру, 2018 06:26
Я тоже стороной. У меня 7К в валюте до мая 2019.
За новых клиентов не радию
Жадность и Отвага!
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