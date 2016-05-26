Я по тех причинам иду стороной. По грн там уже Фонд - с белочками решил не рисковать.
Сижу, читаю СМС в мобильном и радию за новых клиентов.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 гру, 2018 21:39
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Я по тех причинам иду стороной. По грн там уже Фонд - с белочками решил не рисковать.
Сижу, читаю СМС в мобильном и радию за новых клиентов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Чет 27 гру, 2018 06:26
Я тоже стороной. У меня 7К в валюте до мая 2019.
За новых клиентов не радию
Жадность и Отвага!
Додано: Чет 27 гру, 2018 14:37
Финт ушами, на год получится аж 17,2%.
НБУ дает рефинанс банкам под залог 20%, Минфин продает облигации под 20,5%.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Чет 27 гру, 2018 17:51
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
це лише між банками, не для простолюдів
вхід для жирних котів
нормульний захід фізика від 1М грн
щодо 20.5 - побутує думка, що це був спец. междусобойчик МФ і великого держбанку...
таке от.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 27 гру, 2018 23:46
Это реальные сделки главных игроков на рынке.Столько сегодня стоят заемные гроши.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
Додано: Вів 15 січ, 2019 15:53
НБУ включил Банк инвестиций и сбережений в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка "Кредит Днепр"
Подробней:
#StockWorld
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 05 лют, 2019 16:34
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Но зарубил его главу !
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