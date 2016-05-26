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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 45
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
16
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
16%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
36%
16
Всього голосів : 45
Повідомлення Додано: Сер 26 гру, 2018 21:39

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  lubopytnaya написав:По 7% годовых, что ли?


Я по тех причинам иду стороной. По грн там уже Фонд - с белочками решил не рисковать.
Сижу, читаю СМС в мобильном и радию за новых клиентов.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 06:26

  Goodman написав: Я по тех причинам иду стороной. По грн там уже Фонд - с белочками решил не рисковать.
Сижу, читаю СМС в мобильном и радию за новых клиентов.

Я тоже стороной. У меня 7К в валюте до мая 2019.
За новых клиентов не радию :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 14:37

  greenozon написав:БіЗ змавпував в Укрексіма :)

20,19% гривня святкова депа


з 26.12.2018 по 31.01.2019 діє «Новорічна депозитна акція» для нових вкладів «Стабільний».

Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний UAH» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = 20,19% (річних).

Акційна пропозиція для вкладу «Стабільний USD / EUR» - в перші 30 днів Договору процентна ставка = Базова ставка + 2,019% (річних).



Умови акції:

Клієнт - будь-який в будь-якому відділенні Банку.
Вклад - «Стабільний».
Мінімальний внесок - від 50`000 грн. / 1`800 USD / 1`500 EUR.
Термін вкладу - від 90 днів.


Финт ушами, на год получится аж 17,2%.
НБУ дает рефинанс банкам под залог 20%, Минфин продает облигации под 20,5%.
Практикующий вкладчик.
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iurii44
 
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 17:51

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  iurii44 написав:НБУ дает рефинанс банкам под залог 20%

це лише між банками, не для простолюдів

  iurii44 написав:Минфин продает облигации под 20,5%.

вхід для жирних котів
нормульний захід фізика від 1М грн
щодо 20.5 - побутує думка, що це був спец. междусобойчик МФ і великого держбанку...
таке от.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 27 гру, 2018 23:46

  greenozon написав:
  iurii44 написав:НБУ дает рефинанс банкам под залог 20%

це лише між банками, не для простолюдів

  iurii44 написав:Минфин продает облигации под 20,5%.

вхід для жирних котів
нормульний захід фізика від 1М грн
щодо 20.5 - побутує думка, що це був спец. междусобойчик МФ і великого держбанку...
таке от.


Это реальные сделки главных игроков на рынке.Столько сегодня стоят заемные гроши.
Практикующий вкладчик.
Укажи промо-код 4FADM91 в заявке Минфину на депозит и получи дополнительно к процентам от Минфина еще 50грн гарантировано !
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 15:53

НБУ включил Банк инвестиций и сбережений в перечень банков для проведения интервенций по запросу лучшего курса вместо банка "Кредит Днепр"

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/n ... iemu-kursu
#StockWorld
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 16:34

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Но зарубил его главу :lol: :lol: ! https://finclub.net/news/nbu-vynudil-ba ... glavu.html
vkladchiik
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 лют, 2019 19:00

Бедная белочка сегодня четыре раза курсы переписывала ) Дошло до 26.90 на себя.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Против Косы, Клоуна, Палковводца.
Solar_simfi
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