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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 46
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
15%
7
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
35%
16
Всього голосів : 46
Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:24

В мае заканчивается полуторагодовой депозит.
Сегодня позвонили из отделения и предупредили, что теперь у них условие: в день окончания любого вклада происходит автоматическая пролонгация.
Поэтому надо придти в отделение до даты возврата вклада и написать заявление об отмене пролонгации.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 12:25

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Йой!
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 13:57

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  lubopytnaya написав:Сегодня позвонили из отделения и предупредили, что теперь у них условие: в день окончания любого вклада происходит автоматическая пролонгация.

Яке це працює у їх головах? Умови пролонгації мають бути прописані у договорі, усі зміни мають бути погоджені сторонами. За новими депо можна ввести нові умова, старі-то вони як "підправили"?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:50

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Так ведь при оформлении депозита можно сразу отказаться от лонгации, подписав соответствующую бумагу. Если они продлят депозит при наличии заявления об отмене лонгации, то им будут светить большие проблемы. Возможно, речь идет об автолонгации тех депозитов, по которым нет заявления о ее отмене. Рекомендую такое заявление писать сразу. Вчера оформлял тут депозит, когда сказал про отмену продления - предложили тут же составить бумагу, и все.
Сержик
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 14:55

  Сержик написав:Так ведь при оформлении депозита можно сразу отказаться от лонгации, подписав соответствующую бумагу. Если они продлят депозит при наличии заявления об отмене лонгации, то им будут светить большие проблемы. Возможно, речь идет об автолонгации тех депозитов, по которым нет заявления о ее отмене. Рекомендую такое заявление писать сразу. Вчера оформлял тут депозит, когда сказал про отмену продления - предложили тут же составить бумагу, и все.

Кажуть в Комси2 пролонгація вмикається і вимикається в ІБ. Правда?
ПреЗЕдент...наш слуга
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Повідомлення Додано: Чет 25 кві, 2019 15:07

  Сержик написав:Так ведь при оформлении депозита можно сразу отказаться от лонгации, подписав соответствующую бумагу. Если они продлят депозит при наличии заявления об отмене лонгации, то им будут светить большие проблемы

Вы говорите о сегодняшнем дне, а я оформляла депозит 555 дней назад :D
Никаких пролонгаций тогда не было.
А сейчас, видимо, их функционал автоматически продлевает вклад в день его окончания.
Но дата окончания моего депозита выпадает на выходной день. Возможно, именно поэтому мне позвонили из банка и предупредили, чтобы я заблаговременно отказалась от пролонгации.
Спасибо им за это. А в отделение мне зайти несложно, оно в 120 метрах от моего офиса.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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