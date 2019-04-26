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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22
antitill написав:
ноль комиссии на пополнение и снятие, по беглому мониторингу - ни в одном банке Украины такого нет
єсть, рибні місця треба знати
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greenozon
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П'ят 26 кві, 2019 20:41
reef
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