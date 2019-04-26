єсть, рибні місця треба знати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
єсть, рибні місця треба знати
+50грн !
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Додано: Суб 27 кві, 2019 14:12
А Вы им помогите починить ихнюю инкассаторскую машину и казначеям ихним память поправьте, чтобы не забывали валюту покупать. Тем более, что НБУ включил их в перечень приближенных к нему банков, с которыми он проводит операции покупки-продажи валюты.
Сейчас Большая Палата Верховного Суда рассматривает интересное дело вкладчицы Проминвестбанка. Так вот, вкладчица насчитала на банк пеню в размере 3% от несвоевременно возвращенного вклада за каждый день просрочки. Вопрос возник только в том, в какой валюте платить эту пеню - в валюте вклада (евро) или в гривне. Похоже, что суды склоняются к тому, что платить нужно в валюте вклада. Кроме того, суды считают, что проценты по вкладу должны насчитываться до даты фактического возврата вклада, а не до даты окончания договора.
Поскольку суды уже решили, что вкладчик - это потребитель, а потребители судебный сбор не платят, то подождите решения Большой Палаты Верховного Суда, и если все подтвердится, то влепите им по аналогии иск, чтобы больше неповадно было. Только учтите, что в делах о взыскании пени срок исковой давности один год, а не три.
Основное дело о взыскании пени тут:
Решение об освобождении от уплаты судебного спора как за подачу иска, так и при обжаловании в апелляционных и кассационных судах тут:
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