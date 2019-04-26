Банк Інвестицій і Заощаджень

Додано: Суб 27 кві, 2019 14:12

deneg net написав: Закончился $ депо.

За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.

Сказал - буду забирать.

В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет

И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.

Короче, мурыжили неделю

Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит... Закончился $ депо.За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.Сказал - буду забирать.В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нетИ начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.Короче, мурыжили неделюНаконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...

А Вы им помогите починить ихнюю инкассаторскую машину и казначеям ихним память поправьте, чтобы не забывали валюту покупать. Тем более, что НБУ включил их в перечень приближенных к нему банков, с которыми он проводит операции покупки-продажи валюты.Сейчас Большая Палата Верховного Суда рассматривает интересное дело вкладчицы Проминвестбанка. Так вот, вкладчица насчитала на банк пеню в размере 3% от несвоевременно возвращенного вклада за каждый день просрочки. Вопрос возник только в том, в какой валюте платить эту пеню - в валюте вклада (евро) или в гривне. Похоже, что суды склоняются к тому, что платить нужно в валюте вклада. Кроме того, суды считают, что проценты по вкладу должны насчитываться до даты фактического возврата вклада, а не до даты окончания договора.Поскольку суды уже решили, что вкладчик - это потребитель, а потребители судебный сбор не платят, то подождите решения Большой Палаты Верховного Суда, и если все подтвердится, то влепите им по аналогии иск, чтобы больше неповадно было. Только учтите, что в делах о взыскании пени срок исковой давности один год, а не три.Основное дело о взыскании пени тут:Решение об освобождении от уплаты судебного спора как за подачу иска, так и при обжаловании в апелляционных и кассационных судах тут: