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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
16
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  antitill написав:ноль комиссии на пополнение и снятие, по беглому мониторингу - ни в одном банке Украины такого нет


єсть, рибні місця треба знати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:10

greenozon

спасибо за информацию, буду пользоваться :wink:
antitill
 
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 14:12

  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...


А Вы им помогите починить ихнюю инкассаторскую машину и казначеям ихним память поправьте, чтобы не забывали валюту покупать. Тем более, что НБУ включил их в перечень приближенных к нему банков, с которыми он проводит операции покупки-продажи валюты.

Сейчас Большая Палата Верховного Суда рассматривает интересное дело вкладчицы Проминвестбанка. Так вот, вкладчица насчитала на банк пеню в размере 3% от несвоевременно возвращенного вклада за каждый день просрочки. Вопрос возник только в том, в какой валюте платить эту пеню - в валюте вклада (евро) или в гривне. Похоже, что суды склоняются к тому, что платить нужно в валюте вклада. Кроме того, суды считают, что проценты по вкладу должны насчитываться до даты фактического возврата вклада, а не до даты окончания договора.

Поскольку суды уже решили, что вкладчик - это потребитель, а потребители судебный сбор не платят, то подождите решения Большой Палаты Верховного Суда, и если все подтвердится, то влепите им по аналогии иск, чтобы больше неповадно было. Только учтите, что в делах о взыскании пени срок исковой давности один год, а не три.

Основное дело о взыскании пени тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/80224274#

Решение об освобождении от уплаты судебного спора как за подачу иска, так и при обжаловании в апелляционных и кассационных судах тут: http://reyestr.court.gov.ua/Review/73054749
Igneus
 
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  #<1 ... 39404142
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