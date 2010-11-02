єсть, рибні місця треба знати
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
єсть, рибні місця треба знати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 27 кві, 2019 14:12
А Вы им помогите починить ихнюю инкассаторскую машину и казначеям ихним память поправьте, чтобы не забывали валюту покупать. Тем более, что НБУ включил их в перечень приближенных к нему банков, с которыми он проводит операции покупки-продажи валюты.
Сейчас Большая Палата Верховного Суда рассматривает интересное дело вкладчицы Проминвестбанка. Так вот, вкладчица насчитала на банк пеню в размере 3% от несвоевременно возвращенного вклада за каждый день просрочки. Вопрос возник только в том, в какой валюте платить эту пеню - в валюте вклада (евро) или в гривне. Похоже, что суды склоняются к тому, что платить нужно в валюте вклада. Кроме того, суды считают, что проценты по вкладу должны насчитываться до даты фактического возврата вклада, а не до даты окончания договора.
Поскольку суды уже решили, что вкладчик - это потребитель, а потребители судебный сбор не платят, то подождите решения Большой Палаты Верховного Суда, и если все подтвердится, то влепите им по аналогии иск, чтобы больше неповадно было. Только учтите, что в делах о взыскании пени срок исковой давности один год, а не три.
Основное дело о взыскании пени тут:
Решение об освобождении от уплаты судебного спора как за подачу иска, так и при обжаловании в апелляционных и кассационных судах тут:
Додано: Нед 28 кві, 2019 06:49
Ваш совет пока по достоинству не оценен в ветке ВТБ,в тут все по маслур-на лицо недоработка самого отделения
никому не верю
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:35
Яке місто, відділення? Країна повинна знати своїх героїв!
Додано: Нед 28 кві, 2019 09:38
Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!
Додано: Нед 28 кві, 2019 17:30
Да дело даже не в достоинстве, а в принципе, что обязательства должны исполнять не только должники банков, которые взяли у них кредиты, но и банки в отношениях с депозитчиками, поскольку ответственность обоюдная.
Я кредитов в банках не брал, но по роду занятий наслышан, как они работают со своими должниками.
Например, по статье 19 Закона Украины "О защите прав потребителей" запрещены визиты до жилья потребителей, а также "Автодозвон" без их согласия, но разве их коллекторы придерживаются этих запретов?
Извиняюсь за оффтоп, но подобный случай с невозвратом валютного депозита и принуждением к продолжению договора на новый срок был лично у меня в одном из государственных банков пару лет назад, когда мораторий НБУ был уже снят.
Оказалось, что государственному банку Минфин дал задание пылесосить валюту для покупки ОВГЗ и они меня мурыжили тоже целую неделю, чтобы я им хоть часть оставил, даже тогда, когда я предупредил, чем занимаюсь.
Хотя банк вклад мне через неделю отдал, но я же должен их отблагодарить и сейчас их адвокат бегает в суд по установленному расписанию
И, поскольку Вы затронули тут проблему ВТБ, то отвечу так.
Во время банкопада 2014-2016 годов у меня все сложилось нормально и даже банк "Надра" вернул мне все.
ВТБ - это единственный банк, которому я напомнил о последствиях, и, хотя, по условиям договора он мог быть разорван с перерасчетом процентов в сторону их снижения, его условий не выполнил.
В русской народной сказке про лису и журавля сначала журавль ушел от лисы несолоно хлебавши, но потом он подготовил кувшинчик для лисы, чтобы та смогла оценить его угощение. Мой кувшинчик для ВТБ и тех, кто ему в Украине содействует, уже подготовлен и я их пригласил отведать мое угощение
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