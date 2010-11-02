Банк Інвестицій і Заощаджень

Додано: Нед 28 кві, 2019 17:30

sens написав: Ваш совет пока по достоинству не оценен в ветке ВТБ,в тут все по маслур-на лицо недоработка самого отделения Ваш совет пока по достоинству не оценен в ветке ВТБ,в тут все по маслур-на лицо недоработка самого отделения

Да дело даже не в достоинстве, а в принципе, что обязательства должны исполнять не только должники банков, которые взяли у них кредиты, но и банки в отношениях с депозитчиками, поскольку ответственность обоюдная.Я кредитов в банках не брал, но по роду занятий наслышан, как они работают со своими должниками.Например, по статье 19 Закона Украины "О защите прав потребителей" запрещены визиты до жилья потребителей, а также "Автодозвон" без их согласия, но разве их коллекторы придерживаются этих запретов?Извиняюсь за оффтоп, но подобный случай с невозвратом валютного депозита и принуждением к продолжению договора на новый срок был лично у меня в одном из государственных банков пару лет назад, когда мораторий НБУ был уже снят.Оказалось, что государственному банку Минфин дал задание пылесосить валюту для покупки ОВГЗ и они меня мурыжили тоже целую неделю, чтобы я им хоть часть оставил, даже тогда, когда я предупредил, чем занимаюсь.Хотя банк вклад мне через неделю отдал, но я же должен их отблагодарить и сейчас их адвокат бегает в суд по установленному расписаниюИ, поскольку Вы затронули тут проблему ВТБ, то отвечу так.Во время банкопада 2014-2016 годов у меня все сложилось нормально и даже банк "Надра" вернул мне все.ВТБ - это единственный банк, которому я напомнил о последствиях, и, хотя, по условиям договора он мог быть разорван с перерасчетом процентов в сторону их снижения, его условий не выполнил.В русской народной сказке про лису и журавля сначала журавль ушел от лисы несолоно хлебавши, но потом он подготовил кувшинчик для лисы, чтобы та смогла оценить его угощение. Мой кувшинчик для ВТБ и тех, кто ему в Украине содействует, уже подготовлен и я их пригласил отведать мое угощение