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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
16
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  antitill написав:ноль комиссии на пополнение и снятие, по беглому мониторингу - ни в одном банке Украины такого нет


єсть, рибні місця треба знати
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:10

greenozon

спасибо за информацию, буду пользоваться :wink:
antitill
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:35

  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...



Яке місто, відділення? Країна повинна знати своїх героїв!
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:38

  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...


Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:52

  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...

У меня тоже закончился $ депо. Тоже позвонили, поинтересовались, что буду делать.
Сказала - буду забирать.
Сегодня пришла - выдали без проблем всю сумму синими хрустящими бумажками.

Но на продажу валюты не было, всем желающим купить $ объясняли, что из-за пяти выходных дней образовалась большая сумма на выдачу закончившихся депозитов.
Отправляли "покупателей" на Жилянскую, уверяя, что там всегда имеется куча валюты на продажу.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:03

  Meridian написав:
  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...


Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!



...подтверждаю, с возвратом здесь не здорово...
abc111
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:11

Сумна інфо...але за сигнал дякую. :(
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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