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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22
antitill написав:
ноль комиссии на пополнение и снятие, по беглому мониторингу - ни в одном банке Украины такого нет
єсть, рибні місця треба знати
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greenozon
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Додано: Суб 27 кві, 2019 10:10
greenozon
спасибо за информацию, буду пользоваться
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antitill
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Додано: Нед 28 кві, 2019 09:35
deneg net написав:
Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...
Яке місто, відділення? Країна повинна знати своїх героїв!
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Meridian
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Додано: Нед 28 кві, 2019 09:38
deneg net написав:
Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...
Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!
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Meridian
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Додано: Чет 02 тра, 2019 17:52
deneg net написав:
Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...
У меня тоже закончился $ депо. Тоже позвонили, поинтересовались, что буду делать.
Сказала - буду забирать.
Сегодня пришла - выдали без проблем всю сумму синими хрустящими бумажками.
Но на продажу валюты не было, всем желающим купить $ объясняли, что из-за пяти выходных дней образовалась большая сумма на выдачу закончившихся депозитов.
Отправляли "покупателей" на Жилянскую, уверяя, что там всегда имеется куча валюты на продажу.
Жадность и Отвага!
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:03
Meridian написав: deneg net написав:
Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...
Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!
...подтверждаю, с возвратом здесь не здорово...
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Додано: Пон 06 тра, 2019 16:11
Сумна інфо...але за сигнал дякую.
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: Вів 07 тра, 2019 15:11
Граждане, несите валюту белочке, пожалуйста! Очень нравится потом покупать ваши деподоллары за гривну по наиболее выгодному на рынке курсу.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
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Solar_simfi
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