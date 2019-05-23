RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
16
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 09:22

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  antitill написав:ноль комиссии на пополнение и снятие, по беглому мониторингу - ни в одном банке Украины такого нет


єсть, рибні місця треба знати
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5133
З нами з: 01.06.14
Подякував: 187 раз.
Подякували: 271 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 27 кві, 2019 10:10

greenozon

спасибо за информацию, буду пользоваться :wink:
antitill
 
Повідомлень: 13
З нами з: 16.04.12
Подякував: 5 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:35

  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...



Яке місто, відділення? Країна повинна знати своїх героїв!
Meridian
 
Повідомлень: 860
З нами з: 09.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 кві, 2019 09:38

  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...


Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!
Meridian
 
Повідомлень: 860
З нами з: 09.04.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 208 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 17:52

  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...

У меня тоже закончился $ депо. Тоже позвонили, поинтересовались, что буду делать.
Сказала - буду забирать.
Сегодня пришла - выдали без проблем всю сумму синими хрустящими бумажками.

Но на продажу валюты не было, всем желающим купить $ объясняли, что из-за пяти выходных дней образовалась большая сумма на выдачу закончившихся депозитов.
Отправляли "покупателей" на Жилянскую, уверяя, что там всегда имеется куча валюты на продажу.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3760
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1188 раз.
Подякували: 461 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:03

  Meridian написав:
  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...


Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!



...подтверждаю, с возвратом здесь не здорово...
abc111
 
Повідомлень: 2329
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 254 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 16:11

Сумна інфо...але за сигнал дякую. :(
ПреЗЕдент...наш слуга
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 28919
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1467 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2019 15:11

Граждане, несите валюту белочке, пожалуйста! Очень нравится потом покупать ваши деподоллары за гривну по наиболее выгодному на рынке курсу. :mrgreen:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2120
З нами з: 10.08.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 317 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 19:51

  abc111 написав:
  Meridian написав:
  deneg net написав:Закончился $ депо.
За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.
Сказал - буду забирать.
В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет
И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.
Короче, мурыжили неделю
Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...


Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!



...подтверждаю, с возвратом здесь не здорово...


Можно конкретику? Потому что когда один человек это пишет - то это скорее всего завтык персонала на местах, а ваш комментарий нагнетает.

Перед открытием депо всегда мониторю ветку, благодаря этому успел выйти из Надра, минималка зависла в Дельте.

А сейчас, прочитав ваши сообщения, в понедельник, 13 мая пошел к Белочке, и, вместо перевклада попросил средства. Конечно, просили оставить и т.д. Но - вместо того, чтобы сказать = "Деньги привезем завтра, послезавтра" - дали квитанцию, и в кассу. 3к$+, г. Черновцы. И это в понедельник, после праздников!
За мной заняла женщина, хотела купить 200$ и ей сказали, что продадут, причем курс у них был 26,25 что на 5 коп лучше обменника.

Так что мой личный стресс тест банк прошел. Если у кого проблема с получением, прошу конкретику.
83HGDTY - промокод для получения +50грн по программе бонус к депозиту. Подробнее: http://supereconomy.ru/
toleranza
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 13.10.08
Подякував: 15 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 11:50

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

сегодня прошелся по сайту - увидел что оптимизировали (скорее снизили, но для больших сумм повысили) ставки по текущим счетам, в пакете прибутковый гаманець. Немного порезали программы лояльности. В общем то ли наступает стабильность, то ли скудные времена
kianushkolosov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 22.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 39404142
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: MASolomko, skorpio123, wolt450 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Альфа-Банк 1 ... 7133, 7134, 7135
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
71344 8661623
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 12:08
newbie
А-Банк 1 ... 1226, 1227, 1228
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
12275 1768662
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 11:58
MASolomko
Банк Львів 1 ... 15, 16, 17
Anonymous » Суб 29 гру, 2007 16:34
166 58518
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 тра, 2019 11:52
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.