Банк Інвестицій і Заощаджень

Додано: Вів 14 тра, 2019 19:51

abc111 написав: Meridian написав: deneg net написав: Закончился $ депо.

За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.

Сказал - буду забирать.

В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нет

И начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.

Короче, мурыжили неделю

Наконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит... Закончился $ депо.За день позвонили из отделения, поинтересовались, что буду делать.Сказал - буду забирать.В день окончания приехал (причём в 16.00), а денег нетИ начались рассказки...то машина инкассаторская сломалась, то валюту не всю купили и т.д.Короче, мурыжили неделюНаконец то забрал, но как-то не солидно всё это выглядит...



Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!! Представник банку на форумі є? Просьба прокоментувати вищеописану ситуацію!!!





...подтверждаю, с возвратом здесь не здорово... ...подтверждаю, с возвратом здесь не здорово...

Можно конкретику? Потому что когда один человек это пишет - то это скорее всего завтык персонала на местах, а ваш комментарий нагнетает.Перед открытием депо всегда мониторю ветку, благодаря этому успел выйти из Надра, минималка зависла в Дельте.А сейчас, прочитав ваши сообщения, в понедельник, 13 мая пошел к Белочке, и, вместо перевклада попросил средства. Конечно, просили оставить и т.д. Но - вместо того, чтобы сказать = "Деньги привезем завтра, послезавтра" - дали квитанцию, и в кассу. 3к$+, г. Черновцы. И это в понедельник, после праздников!За мной заняла женщина, хотела купить 200$ и ей сказали, что продадут, причем курс у них был 26,25 что на 5 коп лучше обменника.Так что мой личный стресс тест банк прошел. Если у кого проблема с получением, прошу конкретику.