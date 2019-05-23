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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
16
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:05

  kianushkolosov написав:сегодня прошелся по сайту - увидел что оптимизировали (скорее снизили, но для больших сумм повысили) ставки по текущим счетам, в пакете прибутковый гаманець. Немного порезали программы лояльности. В общем то ли наступает стабильность, то ли скудные времена

Ну так до конца года нужен ярд, который НБУ требует внести в капитал.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:00

  Bosstone написав:
  kianushkolosov написав:сегодня прошелся по сайту - увидел что оптимизировали (скорее снизили, но для больших сумм повысили) ставки по текущим счетам, в пакете прибутковый гаманець. Немного порезали программы лояльности. В общем то ли наступает стабильность, то ли скудные времена

Ну так до конца года нужен ярд, который НБУ требует внести в капитал.

У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.
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  #<1 ... 40414243
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