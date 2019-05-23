Банк Інвестицій і Заощаджень

kianushkolosov написав:сегодня прошелся по сайту - увидел что оптимизировали (скорее снизили, но для больших сумм повысили) ставки по текущим счетам, в пакете прибутковый гаманець. Немного порезали программы лояльности. В общем то ли наступает стабильность, то ли скудные времена
Ну так до конца года нужен ярд, который НБУ требует внести в капитал.
kianushkolosov написав:сегодня прошелся по сайту - увидел что оптимизировали (скорее снизили, но для больших сумм повысили) ставки по текущим счетам, в пакете прибутковый гаманець. Немного порезали программы лояльности. В общем то ли наступает стабильность, то ли скудные времена
Ну так до конца года нужен ярд, который НБУ требует внести в капитал.
У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.
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