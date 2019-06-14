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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
16
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:05

  kianushkolosov написав:сегодня прошелся по сайту - увидел что оптимизировали (скорее снизили, но для больших сумм повысили) ставки по текущим счетам, в пакете прибутковый гаманець. Немного порезали программы лояльности. В общем то ли наступает стабильность, то ли скудные времена

Ну так до конца года нужен ярд, который НБУ требует внести в капитал.
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:00

  Bosstone написав:
  kianushkolosov написав:сегодня прошелся по сайту - увидел что оптимизировали (скорее снизили, но для больших сумм повысили) ставки по текущим счетам, в пакете прибутковый гаманець. Немного порезали программы лояльности. В общем то ли наступает стабильность, то ли скудные времена

Ну так до конца года нужен ярд, который НБУ требует внести в капитал.

У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 05:59

Открылось отделение в нашем городе. Случайно обнаружил, проезжая мимо.
А через день раздался звонок (где-то прикупили базу клиентов, видимо). Приглашали.

Вопрос: что есть интересного у них (кроме хороших курсов валютообмена, о которых наслышан)?
Онлайн-обмена нет?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 тра, 2019 07:32

Искатель

обещают скоро бесплатный !!! онлайн ИБ. Возможно даже с обменом .Где-то середина лета.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 12:37

Последние две недели (примерно), Белочка перестала давать лучшие по рынку курсы на валютообмен. Сейчас - полная посредственность. Ибанк с такими курсами, даже бесплатный, уже и не нужен. Увы.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 13:58

Solar_simfi

Сьогодні виправились...
Meridian
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 тра, 2019 19:26

Meridian, а реально продавали или только светили? А то у них такое бывает иногда, когда светит, но не греет. :evil:
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 09:53

Повернення вкладу

Забирав приблизно 20k$. Чекав 1.5 години, поки підпише директор у Кийові :). Гроші в касі були замовлені. Поїли кавою і печенькою, щоб не нервував.
Через 3 дні забирав ще 2.5к. Було швидше, але без кави :)
промо-код Минфина: KU2PKEA +50 грн
zvir
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 13:40

  zvir написав:Забирав приблизно 20k$.

Залізні нерви...
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 14:52

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  zvir написав:Чекав 1.5 години, поки підпише директор у Кийові .


що саме мав підисати кийовський директор (надіюсь ви теж київський, інашке... :)
+50грн !
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greenozon
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