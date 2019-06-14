Банк Інвестицій і Заощаджень

Ну так до конца года нужен ярд, который НБУ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 тра, 2019 14:05
Ну так до конца года нужен ярд, который НБУ
Додано: П'ят 24 тра, 2019 17:00
У листопаді НБУ дозволив банкам забезпечити покриття у капіталі шляхом виконання своїх програм капіталізації до 1 квітня 2019 року, а виконання планів реструктуризації - до кінця 2019 року.
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Додано: Вів 28 тра, 2019 05:59
Открылось отделение в нашем городе. Случайно обнаружил, проезжая мимо.
А через день раздался звонок (где-то прикупили базу клиентов, видимо). Приглашали.
Вопрос: что есть интересного у них (кроме хороших курсов валютообмена, о которых наслышан)?
Онлайн-обмена нет?
Додано: Вів 28 тра, 2019 07:32
Искатель
обещают скоро бесплатный !!! онлайн ИБ. Возможно даже с обменом .Где-то середина лета.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
Додано: Сер 29 тра, 2019 12:37
Последние две недели (примерно), Белочка перестала давать лучшие по рынку курсы на валютообмен. Сейчас - полная посредственность. Ибанк с такими курсами, даже бесплатный, уже и не нужен. Увы.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Сер 29 тра, 2019 19:26
Meridian, а реально продавали или только светили? А то у них такое бывает иногда, когда светит, но не греет.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Додано: Суб 15 чер, 2019 09:53
Повернення вкладу
Забирав приблизно 20k$. Чекав 1.5 години, поки підпише директор у Кийові . Гроші в касі були замовлені. Поїли кавою і печенькою, щоб не нервував.
Через 3 дні забирав ще 2.5к. Було швидше, але без кави
промо-код Минфина: KU2PKEA +50 грн
Додано: Суб 15 чер, 2019 13:40
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Суб 15 чер, 2019 14:52
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
що саме мав підисати кийовський директор (надіюсь ви теж київський, інашке...
+50грн !
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