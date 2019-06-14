Они по любому чиху звонят прямо на Киев.
У местного нет лимита полномочий на такую сумму ( см его доверенность).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 15:20
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Они по любому чиху звонят прямо на Киев.
У местного нет лимита полномочий на такую сумму ( см его доверенность).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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