Они по любому чиху звонят прямо на Киев.
У местного нет лимита полномочий на такую сумму ( см его доверенность).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 15:20
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Они по любому чиху звонят прямо на Киев.
У местного нет лимита полномочий на такую сумму ( см его доверенность).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:15
greenozon Не знаю, що, але касир купюрами тільки махала і казала є, але видати не можу.
Дразнилася
І я не з славної столиці України, тому чекав, нервував і пив каву.
Востаннє редагувалось zvir в Вів 18 чер, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:19
klug Продавав не терміново товар, а покупці мене підганяли. Місяць кошти не потрібні були. А цей банк був найближче до місця угоди.
Просто так співпало. Вже сюди із сумами ні-ні.
Принаймні поки.
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