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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 41424344

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 47
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
36%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
2%
1
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
34%
16
Всього голосів : 47
Повідомлення Додано: Суб 15 чер, 2019 15:20

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  greenozon написав:що саме мав підисати кийовський директор


Они по любому чиху звонят прямо на Киев.
У местного нет лимита полномочий на такую сумму ( см его доверенность).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:15

greenozon Не знаю, що, але касир купюрами тільки махала і казала є, але видати не можу.
Дразнилася :D :)
І я не з славної столиці України, тому чекав, нервував і пив каву. :)
Востаннє редагувалось zvir в Вів 18 чер, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2019 10:19

klug Продавав не терміново товар, а покупці мене підганяли. Місяць кошти не потрібні були. А цей банк був найближче до місця угоди.
Просто так співпало. Вже сюди із сумами ні-ні.
Принаймні поки. :)
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zvir
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:00

BISова банка просить грошенят піднести.
Обіцяє до 17,5% в національній і до 4,75% в валюті.
Враховуючи що банку погнали від соціальних виплат...малувато буде. Ні?
За Голос...наш голос
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:04

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Малувато, звісно. Свої забрав, трішки лишилось.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:16

  Квесторе_поверніться написав:BISова банка просить грошенят піднести.
Обіцяє до 17,5% в національній і до 4,75% в валюті.
Враховуючи що банку погнали від соціальних виплат...малувато буде. Ні?

Угу, жду 18.5% (постсовершенноления, ёпт) и пойду знакомиться :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 12:29

  clientage написав:
  Квесторе_поверніться написав:BISова банка просить грошенят піднести.
Обіцяє до 17,5% в національній і до 4,75% в валюті.
Враховуючи що банку погнали від соціальних виплат...малувато буде. Ні?

Угу, жду 18.5% (постсовершенноления, ёпт) и пойду знакомиться :)


18,5% на пол года. или 19% на год
что то в последнее время про них стали писать отриц.отзывы :roll:
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Игорь Алексеевич
 
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