Они по любому чиху звонят прямо на Киев.
У местного нет лимита полномочий на такую сумму ( см его доверенность).
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 15 чер, 2019 15:20
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Они по любому чиху звонят прямо на Киев.
У местного нет лимита полномочий на такую сумму ( см его доверенность).
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Вів 18 чер, 2019 10:15
greenozon Не знаю, що, але касир купюрами тільки махала і казала є, але видати не можу.
Дразнилася
І я не з славної столиці України, тому чекав, нервував і пив каву.
Востаннє редагувалось zvir в Вів 18 чер, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 18 чер, 2019 10:19
klug Продавав не терміново товар, а покупці мене підганяли. Місяць кошти не потрібні були. А цей банк був найближче до місця угоди.
Просто так співпало. Вже сюди із сумами ні-ні.
Принаймні поки.
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:00
BISова банка просить грошенят піднести.
Обіцяє до 17,5% в національній і до 4,75% в валюті.
Враховуючи що банку погнали від соціальних виплат...малувато буде. Ні?
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Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:04
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Малувато, звісно. Свої забрав, трішки лишилось.
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Чет 04 лип, 2019 12:16
Угу, жду 18.5% (постсовершенноления, ёпт) и пойду знакомиться
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 04 лип, 2019 12:29
18,5% на пол года. или 19% на год
что то в последнее время про них стали писать отриц.отзывы
Каждый год нам твердят одно и тоже. Ждите завтрешнего дня. А когда реально мы будем жить а не существовать. Это для всех экспертов большой знак?.
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:05
?
Додано: Чет 04 лип, 2019 16:51
СМС прислали.
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 13 сер, 2019 11:17
Пришел хотел поменять доллары на евро, сказали что не знаю какой будет кросс-курс
спросил как узнать, никто не знает
оказалось что надо поделить курс евро продажи, на курс покупки-бакс.
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