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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:37

Отделение №13 Киев.

1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.

2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.

Не советую тут ничего открывать.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:08

  proftpd66 написав:Отделение №13 Киев.

1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.

2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.

Не советую тут ничего открывать.



Жесть...
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бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:11

  proftpd66 написав:Отделение №13 Киев.

1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.

2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.

Не советую тут ничего открывать.

Ликвидируем :)

Где там "зондер-команда" Фонда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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