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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 сер, 2019 16:37
Отделение №13 Киев.
1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.
2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.
Не советую тут ничего открывать.
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:08
proftpd66 написав:
Отделение №13 Киев.
1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.
2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.
Не советую тут ничего открывать.
Жесть...
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Додано: Сер 21 сер, 2019 17:11
proftpd66 написав:
Отделение №13 Киев.
1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.
2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.
Не советую тут ничего открывать.
Ликвидируем
Где там "зондер-команда" Фонда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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