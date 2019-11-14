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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 16:37

Отделение №13 Киев.

1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.

2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.

Не советую тут ничего открывать.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:08

  proftpd66 написав:Отделение №13 Киев.

1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.

2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.

Не советую тут ничего открывать.



Жесть...
бульбик
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 17:11

  proftpd66 написав:Отделение №13 Киев.

1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.

2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.

Не советую тут ничего открывать.

Ликвидируем :)

Где там "зондер-команда" Фонда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:39

  Вкладчик1234 написав:
  proftpd66 написав:Отделение №13 Киев.

1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально?
могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.

2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.

Не советую тут ничего открывать.

Ликвидируем :)

Где там "зондер-команда" Фонда?


там ликвидировали еще 2 года назад

Зображення
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 21 сер, 2019 19:47

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Значить приколи відділень... Забирав депо в 'чужому' 5тис, трохи вмовляли залишити, але віддали. Обіцяли інет банк - платний та мікрофункціональний, не зацікавив ;)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 21:50

Отвратительный банк

Скрыли правду о процентах по кредиту. Пришлось заплатить больше чем нужно. Не серьезное учреждение, больше напоминает какую-то шарашкину контору.
Chukcha9
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 00:06

  Chukcha9 написав:Скрыли правду о процентах по кредиту. Пришлось заплатить больше чем нужно. Не серьезное учреждение, больше напоминает какую-то шарашкину контору.

Як її можна приховати? Договір читали? Паспорт кредиту підписували? - от ці умови і маєте виконувати.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 05:20

  klug написав:
  Chukcha9 написав:Скрыли правду о процентах по кредиту. Пришлось заплатить больше чем нужно. Не серьезное учреждение, больше напоминает какую-то шарашкину контору.

Як її можна приховати? Договір читали? Паспорт кредиту підписували? - от ці умови і маєте виконувати.
подняли стоимость АП по карте Универсальная,за СМС информ,а так все как и было
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:29

Как лучше зайти в гости к БИСовой белке?
Думаю пограться с их ИБ. ИБ работает то у них ещё? :)
Думаю завести их Уни и Гаманець, и може открою Активный и текущий.
Какое отд-е посоветуете у Киёве?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:36

  clientage написав:Какое отд-е посоветуете у Киёве?

Я хожу только в два: на Жилянской и на Большой Васильковской.
На Жилянской больше сотрудников, но и посетителей больше.
На Большой Васильковской "всё по-домашнему", физиков обслуживает только один человек, хотя три рабочих места.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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