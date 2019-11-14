Банк Інвестицій і Заощаджень

1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально? могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.
2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.
Не советую тут ничего открывать.
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html
1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально? могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.
2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.
1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально? могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.
2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.
Не советую тут ничего открывать.
Ликвидируем
Где там "зондер-команда" Фонда?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
1) хотел с карты снять валюту, которая, ощадная. Сказали, что есть валюта, но не выдают. Тетка сказала идите снимать туда, где пополняли. Это нормально? могут на 23 число только 1000. Про другое не сказали, ВООБЩЕ.
2) кассирша напористо спрашивает "давайте посмотрим остаток", говорю на хрена зачем смотреть , если есть на карту. Все равно давайте посмотрим.
Не советую тут ничего открывать.
Ликвидируем
Где там "зондер-команда" Фонда?
там ликвидировали еще 2 года назад
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику? https://forum.finance.ua/topic225078.html
clientage написав:Какое отд-е посоветуете у Киёве?
Я хожу только в два: на Жилянской и на Большой Васильковской. На Жилянской больше сотрудников, но и посетителей больше. На Большой Васильковской "всё по-домашнему", физиков обслуживает только один человек, хотя три рабочих места.