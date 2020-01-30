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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 48
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
8
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 48
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:36

  clientage написав:Какое отд-е посоветуете у Киёве?

Я хожу только в два: на Жилянской и на Большой Васильковской.
На Жилянской больше сотрудников, но и посетителей больше.
На Большой Васильковской "всё по-домашнему", физиков обслуживает только один человек, хотя три рабочих места.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2019 12:53

ИБ

Старый тёплый ламповый ИБ, в котором можно было открывать депозиты отключили (он был 25 грн/мес) теперь вместо него новое модное молодежное бесплатное мобильное приложение, которое в депозиты пока не умеет
kianushkolosov
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 16:11

  kianushkolosov написав:Старый тёплый ламповый ИБ, в котором можно было открывать депозиты отключили (он был 25 грн/мес) теперь вместо него новое модное молодежное бесплатное мобильное приложение, которое в депозиты пока не умеет


Зато выяснили , что
https://www.bisbank.com.ua/payment_card ... -hamanets/
10. Зарахування готівкових коштів на картковий рахунок:
10.1. у мережі відділень Банку в касі з використанням картки; Не тарифікується
на практике имеет место следующее - внесение наличных происходит с ... 1% задержкой в 1 день - и об этом в тарифах ни слова , зато внес шесть нулей на карту , а у тебя на счету пять девяток и пяторочка :oops: ,так сказать гарячка пояснила , что есть такая беда , хотя тот же р2р через моно прошел без % 8)
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2019 16:18

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  sens написав:Зато выяснили , что

... в ИБ с текущего низзя отправить СЭП и даже перекинуть гроши по внутрибанку.
А на текущий с карточного гроши переводятся в ИБ, но проводка и отображение идут сл. оперднем :shock:
Смс-инфо отключается со сл. месяца после подачи заявы в отд-и. Т.е. даже если при открытии карты была написана заява, то в конце месяца полюбэ снимут абонку 15грн :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:48

https://news.finance.ua/ru/news/-/46410 ... eskih-lits
Загубили посилання.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:53

  Квесторе_поверніться написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/464104/informatsiya-dlya-klientov-fizicheskih-lits
Загубили посилання.

Скоро деньги вернутся в Аваль с такими потугами
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:25

  sens написав:
  Квесторе_поверніться написав:https://news.finance.ua/ru/news/-/464104/informatsiya-dlya-klientov-fizicheskih-lits
Загубили посилання.

Скоро деньги вернутся в Аваль с такими потугами

Несіть в Мій банк.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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