Я хожу только в два: на Жилянской и на Большой Васильковской.
На Жилянской больше сотрудников, но и посетителей больше.
На Большой Васильковской "всё по-домашнему", физиков обслуживает только один человек, хотя три рабочих места.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 лис, 2019 15:36
Я хожу только в два: на Жилянской и на Большой Васильковской.
На Жилянской больше сотрудников, но и посетителей больше.
На Большой Васильковской "всё по-домашнему", физиков обслуживает только один человек, хотя три рабочих места.
Жадность и Отвага!
Додано: Сер 20 лис, 2019 12:53
ИБ
Старый тёплый ламповый ИБ, в котором можно было открывать депозиты отключили (он был 25 грн/мес) теперь вместо него новое модное молодежное бесплатное мобильное приложение, которое в депозиты пока не умеет
Додано: Вів 17 гру, 2019 16:11
Зато выяснили , что
10. Зарахування готівкових коштів на картковий рахунок:
10.1. у мережі відділень Банку в касі з використанням картки; Не тарифікується
на практике имеет место следующее - внесение наличных происходит с ... 1% задержкой в 1 день - и об этом в тарифах ни слова , зато внес шесть нулей на карту , а у тебя на счету пять девяток и пяторочка ,так сказать гарячка пояснила , что есть такая беда , хотя тот же р2р через моно прошел без %
никому не верю
Додано: Вів 17 гру, 2019 16:18
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
... в ИБ с текущего низзя отправить СЭП и даже перекинуть гроши по внутрибанку.
А на текущий с карточного гроши переводятся в ИБ, но проводка и отображение идут сл. оперднем
Смс-инфо отключается со сл. месяца после подачи заявы в отд-и. Т.е. даже если при открытии карты была написана заява, то в конце месяца полюбэ снимут абонку 15грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 31 січ, 2020 07:48
https://news.finance.ua/ru/news/-/46410 ... eskih-lits
Загубили посилання.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 15:53
Скоро деньги вернутся в Аваль с такими потугами
никому не верю
Додано: П'ят 31 січ, 2020 16:25
Несіть в Мій банк.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 100 або 50 грн від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 31 січ, 2020 17:57
Вы не видите проблемы? 51% банковской системы,в лице госбанков,заведомо занижают ставку,а вот с курсом ничего не поделают
никому не верю
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:26
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
->
Національний банк вважає, що державні комерційні банки зараз пропонують надто високі депозитні відсотки.
"Як у регулятора в нас багато запитань, чому державні банки конкурують між собою, пропонуючи такі високі ставки і для бізнесу, і роздрібного сегмента",
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 31 січ, 2020 21:39
а у регулятора вдруг не закрался вопрос, как они так регулировали, что национальная валюта за полгода подешевела в четыре раза?
И как так сталось, что вдруг 50% банков стало плохих, и нужно было их вывести с рынка?
куда смотрел регулятор?
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