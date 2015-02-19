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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:51

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  deneg net написав:куда смотрел регулятор

В Лондон смотрел :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 05:12

  deneg net написав:
  greenozon написав:Національний банк вважає, що державні комерційні банки зараз пропонують надто високі депозитні відсотки.

"Як у регулятора в нас багато запитань, чому державні банки конкурують між собою, пропонуючи такі високі ставки і для бізнесу, і роздрібного сегмента",

а у регулятора вдруг не закрался вопрос, как они так регулировали, что национальная валюта за полгода подешевела в четыре раза?
И как так сталось, что вдруг 50% банков стало плохих, и нужно было их вывести с рынка?
куда смотрел регулятор?

1. НБУ всегда прав.
2. Если НБУ не прав, см. п.1.
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