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Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 09 лют, 2020 00:51
deneg net написав:
куда смотрел регулятор
В Лондон смотрел
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Додано: Вів 18 лют, 2020 05:12
deneg net написав: greenozon написав:
Національний банк вважає, що державні комерційні банки зараз пропонують надто високі депозитні відсотки.
"Як у регулятора в нас багато запитань, чому державні банки конкурують між собою, пропонуючи такі високі ставки і для бізнесу, і роздрібного сегмента",
а у регулятора вдруг не закрался вопрос, как они так регулировали, что национальная валюта за полгода подешевела в четыре раза?
И как так сталось, что вдруг 50% банков стало плохих, и нужно было их вывести с рынка?
куда смотрел регулятор?
1. НБУ всегда прав.
2. Если НБУ не прав, см. п.1.
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