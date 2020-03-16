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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Нед 09 лют, 2020 00:51

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  deneg net написав:куда смотрел регулятор

В Лондон смотрел :)
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Повідомлення Додано: Вів 18 лют, 2020 05:12

  deneg net написав:
  greenozon написав:Національний банк вважає, що державні комерційні банки зараз пропонують надто високі депозитні відсотки.

"Як у регулятора в нас багато запитань, чому державні банки конкурують між собою, пропонуючи такі високі ставки і для бізнесу, і роздрібного сегмента",

а у регулятора вдруг не закрался вопрос, как они так регулировали, что национальная валюта за полгода подешевела в четыре раза?
И как так сталось, что вдруг 50% банков стало плохих, и нужно было их вывести с рынка?
куда смотрел регулятор?

1. НБУ всегда прав.
2. Если НБУ не прав, см. п.1.
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Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2020 23:45

  sens написав:
  kianushkolosov написав:Старый тёплый ламповый ИБ, в котором можно было открывать депозиты отключили (он был 25 грн/мес) теперь вместо него новое модное молодежное бесплатное мобильное приложение, которое в депозиты пока не умеет


Зато выяснили , что
https://www.bisbank.com.ua/payment_card ... -hamanets/
10. Зарахування готівкових коштів на картковий рахунок:
10.1. у мережі відділень Банку в касі з використанням картки; Не тарифікується
на практике имеет место следующее - внесение наличных происходит с ... 1% задержкой в 1 день - и об этом в тарифах ни слова , зато внес шесть нулей на карту , а у тебя на счету пять девяток и пяторочка :oops: ,так сказать гарячка пояснила , что есть такая беда , хотя тот же р2р через моно прошел без % 8)

как при такой схеме(моня) бєлка зачисляет на 2620? неделю или день в день :?:
Одна бджола мало меду наносить...
Banki
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2020 05:52

  Banki написав:
  sens написав:
  kianushkolosov написав:Старый тёплый ламповый ИБ, в котором можно было открывать депозиты отключили (он был 25 грн/мес) теперь вместо него новое модное молодежное бесплатное мобильное приложение, которое в депозиты пока не умеет


Зато выяснили , что
https://www.bisbank.com.ua/payment_card ... -hamanets/
10. Зарахування готівкових коштів на картковий рахунок:
10.1. у мережі відділень Банку в касі з використанням картки; Не тарифікується
на практике имеет место следующее - внесение наличных происходит с ... 1% задержкой в 1 день - и об этом в тарифах ни слова , зато внес шесть нулей на карту , а у тебя на счету пять девяток и пяторочка :oops: ,так сказать гарячка пояснила , что есть такая беда , хотя тот же р2р через моно прошел без % 8)

как при такой схеме(моня) бєлка зачисляет на 2620? неделю или день в день :?:
ради эксперимент а можно открыть две карты,одна из них универсальная-на которую и заводите через изю или моню
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:55

Банк-претендент в банкроты?
Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните.
Почему с месяц не выдаете валюту?
"Для української економіки прийнятний курс на рівні 12-ти гривень. Вище ми не можемо витримати" © А.Яценюк
Proofy
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 16:59

  Proofy написав:Банк-претендент в банкроты?
Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните.
Почему с месяц не выдаете валюту?


депозит или с карты?
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 16 бер, 2020 17:02

  Proofy написав:Банк-претендент в банкроты?
Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните.
Почему с месяц не выдаете валюту?

Тривожний сигнал...які деталі якщо не секрет? :(
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