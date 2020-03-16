Банк Інвестицій і Заощаджень

greenozon написав:Національний банк вважає, що державні комерційні банки зараз пропонують надто високі депозитні відсотки.
"Як у регулятора в нас багато запитань, чому державні банки конкурують між собою, пропонуючи такі високі ставки і для бізнесу, і роздрібного сегмента",
а у регулятора вдруг не закрался вопрос, как они так регулировали, что национальная валюта за полгода подешевела в четыре раза? И как так сталось, что вдруг 50% банков стало плохих, и нужно было их вывести с рынка? куда смотрел регулятор?
kianushkolosov написав:Старый тёплый ламповый ИБ, в котором можно было открывать депозиты отключили (он был 25 грн/мес) теперь вместо него новое модное молодежное бесплатное мобильное приложение, которое в депозиты пока не умеет
Зато выяснили , что https://www.bisbank.com.ua/payment_card ... -hamanets/ 10. Зарахування готівкових коштів на картковий рахунок: 10.1. у мережі відділень Банку в касі з використанням картки; Не тарифікується на практике имеет место следующее - внесение наличных происходит с ... 1% задержкой в 1 день - и об этом в тарифах ни слова , зато внес шесть нулей на карту , а у тебя на счету пять девяток и пяторочка ,так сказать гарячка пояснила , что есть такая беда , хотя тот же р2р через моно прошел без %
как при такой схеме(моня) бєлка зачисляет на 2620? неделю или день в день
kianushkolosov написав:Старый тёплый ламповый ИБ, в котором можно было открывать депозиты отключили (он был 25 грн/мес) теперь вместо него новое модное молодежное бесплатное мобильное приложение, которое в депозиты пока не умеет
Зато выяснили , что https://www.bisbank.com.ua/payment_card ... -hamanets/ 10. Зарахування готівкових коштів на картковий рахунок: 10.1. у мережі відділень Банку в касі з використанням картки; Не тарифікується на практике имеет место следующее - внесение наличных происходит с ... 1% задержкой в 1 день - и об этом в тарифах ни слова , зато внес шесть нулей на карту , а у тебя на счету пять девяток и пяторочка ,так сказать гарячка пояснила , что есть такая беда , хотя тот же р2р через моно прошел без %
как при такой схеме(моня) бєлка зачисляет на 2620? неделю или день в день
ради эксперимент а можно открыть две карты,одна из них универсальная-на которую и заводите через изю или моню
Proofy написав:Банк-претендент в банкроты? Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните. Почему с месяц не выдаете валюту?
Тривожний сигнал...які деталі якщо не секрет?
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