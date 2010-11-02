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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:37

  Proofy написав:
  proftpd66 написав:
  Proofy написав:Банк-претендент в банкроты?
Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните.
Почему с месяц не выдаете валюту?


Вы депозит хотите снять или с карты ?
Закончился депозит. Я был в разъездах, не мог постоянно их теребить. Сначала от товарища услышал такую инфу, а теперь сам удостоверился. Сумно ...
Короче, баксы лучше под грушей сейчас держать. Такие банки как БИС будут тянуть с выдачей по несколько месяцев.

В Киеве,клиенту с карты дают больше тысячи по предзаказу через кассу,если решили как и я купив летом по 24 сейчас продать по 27,банки решили также потянуть с выдачей,попробуйте сегодня заказать в ощАДе двадцать К бакинских-ответ вас больше разочарует
никому не верю
sens
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  #<1 ... 45464748
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