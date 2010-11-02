Банк Інвестицій і Заощаджень

Proofy написав:Банк-претендент в банкроты? Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните. Почему с месяц не выдаете валюту?
Вы депозит хотите снять или с карты ?
Закончился депозит. Я был в разъездах, не мог постоянно их теребить. Сначала от товарища услышал такую инфу, а теперь сам удостоверился. Сумно ... Короче, баксы лучше под грушей сейчас держать. Такие банки как БИС будут тянуть с выдачей по несколько месяцев.
В Киеве,клиенту с карты дают больше тысячи по предзаказу через кассу,если решили как и я купив летом по 24 сейчас продать по 27,банки решили также потянуть с выдачей,попробуйте сегодня заказать в ощАДе двадцать К бакинских-ответ вас больше разочарует