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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 06:37

  Proofy написав:
  proftpd66 написав:
  Proofy написав:Банк-претендент в банкроты?
Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните.
Почему с месяц не выдаете валюту?


Вы депозит хотите снять или с карты ?
Закончился депозит. Я был в разъездах, не мог постоянно их теребить. Сначала от товарища услышал такую инфу, а теперь сам удостоверился. Сумно ...
Короче, баксы лучше под грушей сейчас держать. Такие банки как БИС будут тянуть с выдачей по несколько месяцев.

В Киеве,клиенту с карты дают больше тысячи по предзаказу через кассу,если решили как и я купив летом по 24 сейчас продать по 27,банки решили также потянуть с выдачей,попробуйте сегодня заказать в ощАДе двадцать К бакинских-ответ вас больше разочарует
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 08:46

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  sens написав:купив летом по 24 сейчас продать по 27

Летом мы брали по 23,5.
Сечас все только начинается. Считаю надодо удваиваться. :)
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:33

ukrprom2014
щось дорого брали
можна було ДЕШЕВШЕ!
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 11:55

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  greenozon написав:можна було ДЕШЕВШЕ

Дешевше було номінально. В наявності взяти 100+ було неможливо.
Бесплатная карта с кешбеком и еще +300грн. в подарок тут: http://lx4.me/c/AgZ9uvTZ Подробно отвечу всем!
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 12:59

  Proofy написав:
  proftpd66 написав:
  Proofy написав:Банк-претендент в банкроты?
Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните.
Почему с месяц не выдаете валюту?


Вы депозит хотите снять или с карты ?
Закончился депозит. Я был в разъездах, не мог постоянно их теребить. Сначала от товарища услышал такую инфу, а теперь сам удостоверился. Сумно ...
Короче, баксы лучше под грушей сейчас держать. Такие банки как БИС будут тянуть с выдачей по несколько месяцев.


Если вы посмотрите пару страниц назад, то увидите что я про это предупреждал
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ
http://goo.gl/XOrCSn :arrow: :arrow: :arrow: Ukreximbank или смерть! :)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:27

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Коллеги, сегодня закончился депо в дол., деньги заказывал за ранее, но деньги не отдали, нет подкрепления, и сказали что на этой недели и не будет, ведь самолеты не летают...
предлагали забрать грн. по курсу намного меньше от уличной, посоветуйте, что делать, куда звонить-бежать, спс
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:35

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

тарасов написав:Коллеги, сегодня закончился депо в дол., деньги заказывал за ранее, но деньги не отдали, нет подкрепления, и сказали что на этой недели и не будет, ведь самолеты не летают...
предлагали забрать грн. по курсу намного меньше от уличной, посоветуйте, что делать, куда звонить-бежать, спс
Форс-мажор.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:42

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

...гонтаревой на них нет....,хотя нет...Рожкова осталась :)
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 13:52

  тарасов написав:Коллеги, сегодня закончился депо в дол., деньги заказывал за ранее, но деньги не отдали, нет подкрепления, и сказали что на этой недели и не будет, ведь самолеты не летают...
предлагали забрать грн. по курсу намного меньше от уличной, посоветуйте, что делать, куда звонить-бежать, спс

На карту перекантувати можна?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:05

Квесторе_поверніться
на сколько знаю, карт в дол у них нет, скинули на текущий...
тарасов
 
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