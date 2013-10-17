Банк Інвестицій і Заощаджень

Proofy написав:Банк-претендент в банкроты? Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните. Почему с месяц не выдаете валюту?
Вы депозит хотите снять или с карты ?
Закончился депозит. Я был в разъездах, не мог постоянно их теребить. Сначала от товарища услышал такую инфу, а теперь сам удостоверился. Сумно ... Короче, баксы лучше под грушей сейчас держать. Такие банки как БИС будут тянуть с выдачей по несколько месяцев.
В Киеве,клиенту с карты дают больше тысячи по предзаказу через кассу,если решили как и я купив летом по 24 сейчас продать по 27,банки решили также потянуть с выдачей,попробуйте сегодня заказать в ощАДе двадцать К бакинских-ответ вас больше разочарует
Proofy написав:Банк-претендент в банкроты? Ау, менеджмент, выйдите подтвердите или опровергните. Почему с месяц не выдаете валюту?
Вы депозит хотите снять или с карты ?
Закончился депозит. Я был в разъездах, не мог постоянно их теребить. Сначала от товарища услышал такую инфу, а теперь сам удостоверился. Сумно ... Короче, баксы лучше под грушей сейчас держать. Такие банки как БИС будут тянуть с выдачей по несколько месяцев.
Если вы посмотрите пару страниц назад, то увидите что я про это предупреждал
Номера SIP/VoIP АТС: Poland:2$; UA:8(800)-24$/6$,38094-2$ прием СМС, 044 и Украинский номер в Крыму; Москва 7(495)-0Ꝑ,8(800)-800Ꝑ/0Ꝑ http://goo.gl/XOrCSn Ukreximbank или смерть!
Коллеги, сегодня закончился депо в дол., деньги заказывал за ранее, но деньги не отдали, нет подкрепления, и сказали что на этой недели и не будет, ведь самолеты не летают... предлагали забрать грн. по курсу намного меньше от уличной, посоветуйте, что делать, куда звонить-бежать, спс
тарасов написав:Коллеги, сегодня закончился депо в дол., деньги заказывал за ранее, но деньги не отдали, нет подкрепления, и сказали что на этой недели и не будет, ведь самолеты не летают... предлагали забрать грн. по курсу намного меньше от уличной, посоветуйте, что делать, куда звонить-бежать, спс
тарасов написав:Коллеги, сегодня закончился депо в дол., деньги заказывал за ранее, но деньги не отдали, нет подкрепления, и сказали что на этой недели и не будет, ведь самолеты не летают... предлагали забрать грн. по курсу намного меньше от уличной, посоветуйте, что делать, куда звонить-бежать, спс
На карту перекантувати можна?
http://lx4.me/c/FCtDnKyY200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.