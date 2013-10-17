Зі всякими скаргами-цидулами боюсь толку буде мало.
Можна вихвачувати гривню по курсу продажі банки...з втратами...але це діло хазяйське.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10
Зі всякими скаргами-цидулами боюсь толку буде мало.
Можна вихвачувати гривню по курсу продажі банки...з втратами...але це діло хазяйське.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:22
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
А поточні Фондом гарантуються?
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:24
ну мож заяву-претензию на невыдачу по сроку депо в валюте вклада нуна таки написать
На ПредПравления Белок... Хай регят и любуются на свои выкрутасы. Хай дают ответ, со ссылками хоть на какой-то док-т по т.н. форс-мажору, неприлёту самолёта и еще какой лобуды
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:25
Так. Але не більше 200000 грн.
Курс фіксується на час вводу тимчасової адміністрації.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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