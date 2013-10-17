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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10

  тарасов написав:Квесторе_поверніться
на сколько знаю, карт в дол у них нет, скинули на текущий...

Зі всякими скаргами-цидулами боюсь толку буде мало.
Можна вихвачувати гривню по курсу продажі банки...з втратами...але це діло хазяйське.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:22

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

А поточні Фондом гарантуються?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:24

  Квесторе_поверніться написав:
  тарасов написав:Квесторе_поверніться
на сколько знаю, карт в дол у них нет, скинули на текущий...

Зі всякими скаргами-цидулами боюсь толку буде мало.
Можна вихвачувати гривню по курсу продажі банки...з втратами...але це діло хазяйське.

ну мож заяву-претензию на невыдачу по сроку депо в валюте вклада нуна таки написать
На ПредПравления Белок... Хай регят и любуются на свои выкрутасы. Хай дают ответ, со ссылками хоть на какой-то док-т по т.н. форс-мажору, неприлёту самолёта и еще какой лобуды :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:25

  Zochan написав:А поточні Фондом гарантуються?

Так. Але не більше 200000 грн.
Курс фіксується на час вводу тимчасової адміністрації.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 33001
З нами з: 22.11.13
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