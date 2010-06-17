Зі всякими скаргами-цидулами боюсь толку буде мало.
Можна вихвачувати гривню по курсу продажі банки...з втратами...але це діло хазяйське.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10
Зі всякими скаргами-цидулами боюсь толку буде мало.
Можна вихвачувати гривню по курсу продажі банки...з втратами...але це діло хазяйське.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:22
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
А поточні Фондом гарантуються?
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:24
ну мож заяву-претензию на невыдачу по сроку депо в валюте вклада нуна таки написать
На ПредПравления Белок... Хай регят и любуются на свои выкрутасы. Хай дают ответ, со ссылками хоть на какой-то док-т по т.н. форс-мажору, неприлёту самолёта и еще какой лобуды
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 17 бер, 2020 14:25
Так. Але не більше 200000 грн.
Курс фіксується на час вводу тимчасової адміністрації.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 17 бер, 2020 17:34
...в данном случае с учётом текущей ситуации...рекомендую, часть валюты, что превышает 200000 грн, снять грн., Остальное оставить либо на текучке, либо на короткое депо...Банк если не отдает сейчас, то тут либо ждать подкрепление валютой, которую якобы скоро доставят в Украину, либо ждать фгвфо....тогда по текущему курсу
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06
abc111
спс, все до 200, я за буйки не заплываю, буду ждать на текущем, а шо делать, звонил правда в НБУ, сказали все знают, но типа щас форс мажор...
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:12
Додано: Вів 17 бер, 2020 19:32
abc111
главное чтобы в бермудский треугольник не попал, а то беда будет...
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:12
странно...
вчера снимались с карты баксы(до 500) в кассе банка вообще без проблем
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:19
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