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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:10

  тарасов написав:Квесторе_поверніться
на сколько знаю, карт в дол у них нет, скинули на текущий...

Зі всякими скаргами-цидулами боюсь толку буде мало.
Можна вихвачувати гривню по курсу продажі банки...з втратами...але це діло хазяйське.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:22

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

А поточні Фондом гарантуються?
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:24

  Квесторе_поверніться написав:
  тарасов написав:Квесторе_поверніться
на сколько знаю, карт в дол у них нет, скинули на текущий...

Зі всякими скаргами-цидулами боюсь толку буде мало.
Можна вихвачувати гривню по курсу продажі банки...з втратами...але це діло хазяйське.

ну мож заяву-претензию на невыдачу по сроку депо в валюте вклада нуна таки написать
На ПредПравления Белок... Хай регят и любуются на свои выкрутасы. Хай дают ответ, со ссылками хоть на какой-то док-т по т.н. форс-мажору, неприлёту самолёта и еще какой лобуды :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 14:25

  Zochan написав:А поточні Фондом гарантуються?

Так. Але не більше 200000 грн.
Курс фіксується на час вводу тимчасової адміністрації.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 17:34

  тарасов написав:Коллеги, сегодня закончился депо в дол., деньги заказывал за ранее, но деньги не отдали, нет подкрепления, и сказали что на этой недели и не будет, ведь самолеты не летают...
предлагали забрать грн. по курсу намного меньше от уличной, посоветуйте, что делать, куда звонить-бежать, спс



...в данном случае с учётом текущей ситуации...рекомендую, часть валюты, что превышает 200000 грн, снять грн., Остальное оставить либо на текучке, либо на короткое депо...Банк если не отдает сейчас, то тут либо ждать подкрепление валютой, которую якобы скоро доставят в Украину, либо ждать фгвфо....тогда по текущему курсу
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:06

abc111
спс, все до 200, я за буйки не заплываю, буду ждать на текущем, а шо делать, звонил правда в НБУ, сказали все знают, но типа щас форс мажор...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:12

  тарасов написав:abc111
спс, все до 200, я за буйки не заплываю, буду ждать на текущем, а шо делать, звонил правда в НБУ, сказали все знают, но типа щас форс мажор...


..сейчас модно не возвращать :), ну и мифический рейс с валютой над Бермудами....
abc111
 
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Повідомлення Додано: Вів 17 бер, 2020 19:32

abc111
главное чтобы в бермудский треугольник не попал, а то беда будет... :mrgreen:
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:12

странно...
вчера снимались с карты баксы(до 500) в кассе банка вообще без проблем
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:19

  abc111 написав:..сейчас модно не возвращать :), ну
это в каких банках сейчас такое?
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