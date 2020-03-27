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Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк Інвестицій і Заощаджень
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 47484950

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Інвестицій і Заощаджень 3.1 5 49
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
35%
17
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
4%
2
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
10%
5
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
9
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
33%
16
Всього голосів : 49
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:41

  flysoulfly написав:
  abc111 написав:..сейчас модно не возвращать :), ну
это в каких банках сейчас такое?

В Моєму банку такий бардак...не хочуть працювати балбєси. :mrgreen:
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 09:10

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

  abc111 написав:мифический рейс с валютой над Бермудами.

Бермуды задержали рейс на 14 дней на карантин.
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 15:17

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Сегодня опять звонил-денег нет, сказал, что завтра с утра приду в отделение с раскладушкой...нам не привыкать...
тарасов
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 бер, 2020 15:31

  тарасов написав:Сегодня опять звонил-денег нет, сказал, что завтра с утра приду в отделение с раскладушкой...нам не привыкать...

Підтримую Вашу громадянську позицію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:01

Re: Банк Інвестицій і Заощаджень

Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту в полном объеме. Правда, ждать пришлось полторы недели, но они предупредили.
Сумма почти под фонд.
George
 
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