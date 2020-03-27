В Моєму банку такий бардак...не хочуть працювати балбєси.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:41
В Моєму банку такий бардак...не хочуть працювати балбєси.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 09:10
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Бермуды задержали рейс на 14 дней на карантин.
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Додано: Чет 19 бер, 2020 15:17
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Сегодня опять звонил-денег нет, сказал, что завтра с утра приду в отделение с раскладушкой...нам не привыкать...
Додано: Чет 19 бер, 2020 15:31
Підтримую Вашу громадянську позицію.
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: П'ят 27 бер, 2020 20:01
Re: Банк Інвестицій і Заощаджень
Банк отдал валюту по закончившемуся депозиту в полном объеме. Правда, ждать пришлось полторы недели, но они предупредили.
Сумма почти под фонд.
Додано: Суб 28 бер, 2020 08:15
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